Malgioglio racconta la surreale conversazione avuta con Lady Gaga a Tale e Quale show: “I wand ice lolly”

A Tale e Quale show Cristiano Malgioglio ha raccontato un episodio davvero divertente avuto in passato con Lady Gaga: ecco il video.

Il racconto di Cristiano Malgioglio con Lady Gaga

Durante la prima puntata di Tale e Quale show Cristiano Malgioglio, nuovo giurato di quest’anno, si è reso protagonista di un aneddoto davvero divertente. Sul palco si era appena esibita Stefania Orlando nelle vesti di Lady Gaga.

Incalzato da Carlo Conti su una presunta parentela con la Gaga (la bis-nonna faceva di cognome Germanotta), Malgioglio ne ha approfittato per raccontare un aneddoto divertente. Lui stesso ha comunque conosciuto la famosa cantante più di una volta. La prima volta era in un programma di Simona Ventura, in cui Lady Gaga era venuta a presentare un suo brano.

Fuori dagli studi la cantante stava aspettando l’auto che avrebbe dovuto portarla in hotel, mentre Cristiano aveva un ghiacciolo in mano. Ad un certo punto lei si è voltata verso di lui e gli ha detto (citiamo la pronuncia esatta di Cristiano Malgioglio): “I wand ice lolly”.

Alla fine Malgioglio ha capito cosa intendeva e le ha dato il ghiacciolo andandosene. Chissà se Simona Ventura può confermare questo episodio?

