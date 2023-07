NEWS

Andrea Sanna | 21 Luglio 2023

Pierpaolo Pretelli

Si fa male poco dopo l’inizio della Partita del Cuore, Pierpaolo Pretelli. Ma come sta ora? A parlarne è stato proprio lui

Si fa male Pierpaolo Pretelli: come sta

Serata di grande solidarietà ieri sera. Su Italia 1 è andata in onda la Partita del Cuore, che ha visto tra i protagonisti anche Pierpaolo Pretelli. Purtroppo per poco tempo, dato che si è fatto male ed è stato costretto a lasciare il campo dolorante. Ma cosa è successo e come sta ora? Vediamolo insieme.

Partiamo con il dire che l’evento era dedicato alle persone colpite dall’alluvione dello scorso maggio in Romagna. Pierpaolo Pretelli ha giocato con il Golden Team. Alla guida tecnica Arrigo Sacchi. Dall’altra parte la Nazionale Cantanti, con coach Sandro Giacobbe.

Pierpaolo si è subito messo in mostra, fin dai primi minuti di partita. Ma a poco dall’avvio del match a causa di uno scontro di gioco con Moreno Morello (ha preso una ginocchiata alla testa dall’inviato di Striscia la Notizia) è stato portato fuori dal campo. Si pensava che si trattasse di cosa di poco conto, invece Pierpaolo Pretelli ha spiegato di avere molto dolore. Per tale ragione ha dovuto fare degli accertamenti in ospedale dopo il colpo ricevuto.

Da qui grande preoccupazione sulle sue condizioni di salute. Ma Pierpaolo Pretelli ha voluto rassicurare tutti su Twitter: “Tranquilli. È stata solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare”, ha detto con la sua solita ironia. “Dal pronto soccorso di Rimini è tutto. A voi la linea”. A corredo di questa didascalia, una foto di Pierpaolo sdraiato sul lettino, sorridente e con il ghiaccio alla testa.

Il post è stato preso subito d’assalto dai fan, Chiaramente non è mancato il commento di Giulia Salemi, che vedete sotto. Così come di alcuni amici come Alberto De Pisis e Andrea Dianetti.

Il tweet di Pierpaolo Pretelli

A seguire Pierpaolo Pretelli ha fatto ritorno allo stadio e lui stesso ha spiegato in zona telecronaca di stare meglio, scherzando un po’ su quanto accaduto.

Ed ecco un altro momento in cui Pierpaolo Pretelli informa tutti di stare bene.

Insomma solo un attimo di apprensione, ma per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi.