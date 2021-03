1 La stoccata di Pierpaolo Pretelli

Tanti gli argomenti affrontati ieri da Pierpaolo Pretelli durante l’ospitata radiofonica nella trasmissione di Giada Di Miceli, Non succederà più. Dall’esperienza al Grande Fratello Vip, alla relazione con Giulia Salemi e non solo. Non è mancato, tra le tante cose, un riferimento a Elisabetta Gregoraci. Il modello ha ammesso più volte di essersi infatuato di lei nei primi mesi, prima di innamorarsi perdutamente di Giulia.

Un qualcosa che non è però mai decollato e che ha spinto i due a restare amici, anche perché il modello si è sempre detto convinto che la Gregoraci avesse qualcuno ad attenderla fuori. Poco tempo fa sui social proprio la conduttrice di Battiti Live si era espressa a tal proposito in risposta ad un follower, consigliando a Pierpaolo Pretelli di dedicarsi alla sua storia con Giulia invece di pensare ad altro.

Adesso a parlare di Elisabetta Gregoraci è stato l’ex gieffino che ha rivelato se ha avuto modo di risentirla e non ha mancato occasione di lanciarle una stoccata. Ecco le sue parole raccolte da Biccy:

“Se ho risentito Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello? Le cose che dovevamo chiarire ce le siamo chiarite, sia in casa che durante la finale, quando ho avuto modo di scambiare due parole con lei. L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli.

Vorrei che un attimo si attenuasse il tutto. Lei ha sempre tenuto il discorso ‘Gregorelli’ sull’amicizia e tale deve rimanere, un’amicizia. Lei è sempre stata chiara, un futuro fuori dalla casa con me non ci sarebbe stato e non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia Salemi”.

Anche questa volta Pierpaolo Pretelli è stato molto chiaro a proposito di Elisabetta Gregoraci: tra loro potrà esserci solo un’amicizia con o senza Giulia Salemi, con la quale invece ha intenzione di andare a convivere. La showgirl replicherà a queste nuove dichiarazioni?