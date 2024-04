Matilde Brandi cade durante le nomination a L’Isola dei Famosi (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In zona nomination Matilde Brandi è caduta, regalando uno dei momenti più esilaranti di questa Isola dei Famosi. Il momento è già diventato un meme sui social e per fortuna lei non si è fatta nulla.

Isola dei Famosi, cade Matilde Brandi

Stasera a L’Isola dei Famosi abbiamo assistito a una puntata ricca di momenti. Uno tra i tanti ad emergere ha coinvolto Matilde Brandi. La naufraga quando è stata chiamata in zona nomination, infatti, è stata protagonista di un episodio piuttosto bislacco.

Vladimir Luxuria per prima cosa ha voluto sapere da Matilde Brandi come andasse questo percorso, per poi esortarla a fare la sua nomination. La showgirl ha optato per Daniele Radini Tedeschi, dando la sua motivazione. Mentre però stava per fare ritorno dai suoi compagni è inciampata su sé stessa ed è arrivata lunga lunga per terra.

Evidentemente Matilde Brandi non si è accorta della pavimentazione o ha messo male il piede e, di conseguenza, è caduta. Inutile dirvi che in studio si è scatenata la risata da parte del pubblico con Vladimir Luxuria e i suoi due opinionisti che si sono domandati cosa fosse accaduto. Anche perché la Brandi ha avuto una prontezza nel rialzarsi incredibile. Dal video vediamo anche che ha chiesto scusa prima di tornare dagli altri naufraghi.

ODDIO MA QUESTA CADUTA RANDOM DI MATILDE 😭😭 #isola pic.twitter.com/0STpZQVGfz — trashtvstellare (@tvstellare) April 15, 2024

Il momento che ha coinvolto Matilde Brandi è stato talmente esilarante che sui social è già diventato un meme!

In generale si è trattato di una puntata piuttosto movimentata questa sera a L’Isola dei Famosi. Ci sono stati attimi di tensione ma anche un po’ di paura per alcuni naufraghi: Marina Suma per esempio si è infortunata, mentre Francesco Benigno ha avuto un piccolo malore. È tornata in gioco dopo il Covid, Greta Zuccarello. Ancora positivo invece Aras Senol e ad aggiungersi anche Edoardo Franco.