1 La Fascino smentisce Pietro Delle Piane

Le parole di Pietro Delle Piane hanno portato la Fascino di Maria De Filippi, società che produce anche Temptation Island (reality che ha visto protagonista l’attore) a pronunciarsi sull’accaduto. Il fidanzato di Antonella Elia ha dichiarato di aver fatto tutto per “questione di show”.

Parole che non sono piaciute agli addetti ai lavori, che hanno deciso di prendere azioni legali contro Pietro Delle Piane, il quale a sua volta sui social ha ribadito quanto segue:

“Ho detto ‘ho recitato a Temptation Island’ nel senso che ho recitato per far ingelosire Antonella”– ha detto Pietro, per poi aggiungere – “Mi riferivo al momento in cui ho portato le ragazze nell’angolo buio della casa dove non c’erano le telecamere facendo credere chissà cosa. Mi riferivo anche al fatto che non si giudica una persona in un programma televisivo in cui si fa comunque spettacolo”.

A tarda sera, ieri, la Fascino ha così deciso di pubblicare un video di ben 4 minuti in cui viene mostrato come Pietro Delle Piane. Nella lunga clip si vede l’attore flirtare con una delle tentatrici, provando ad eludere microfoni e telecamere. Il post pubblicato su tutti i social: “Per recitazione o per amore di verità!!!!!??!!”. Qui si susseguono una serie di esternazioni inedite fatte da Pietro nei confronti della single, che hanno fatto non poco scalpore e diviso il web.

PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ!!!!!??!! pic.twitter.com/hL4LuZhP9z — Temptation Island (@TemptationITA) March 15, 2021

Il video postato dalla Fascino di Maria De Filippi è stato fatto così per smentire quanto detto da Pietro Delle Piane. L’attore nelle ore precedenti all’accaduto si è detto però alquanto sicuro della sua versione dei fatti, a seguito ribaltata dalla società di produzione televisiva. Che succederà ora?