Chi è Antonella Elia? Età, fidanzato, vita privata e Instagram

Chi è Antonella Elia

Nome e Cognome: Antonella Elia

Data di nascita: 1 Novembre 1963

Luogo di Nascita: Torino

Età: 57 anni

Altezza: 1,68 m

Peso: 50 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana

Fidanzato: Antonella è attualmente single

Figli: Antonella non ha figli

Tatuaggi: Antonella non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @antonellaeliatv

Biografia e età

Antonella Elia è nata a Torino il 1 novembre 1963. La sua età è dunque di 57 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,68 m. della sua vita privata sappiamo che la madre della showgirl è morta quando lei aveva soltanto due anni. Suo padre Enrico, noto avvocato, è venuto a mancare quando la conduttrice aveva 15 anni, durante un incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori, nei pressi di Andora. Non è stato semplice per Antonella crescere senza i genitori. Dopo la morte del padre, la Elia viene cresciuta dai suoi nonni, che l’hanno aiutata in ogni circostanza.

Della sua biografia sappiamo che la showgirl nella sua città natale consegue la maturità classica, per poi trasferirsi a Roma, dove dà il via alla sua carriera artistica. In molti si chiedono anche se Antonella abbia dei figli. Tuttavia Antonella Elia non ha mai dato alla luce un bambino.

Ciò è sempre stato causa di grande dolore per la conduttrice, che in più di un’occasione ha manifestato il suo desiderio di diventare mamma. Nel 2020, come se non bastasse, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4, Antonella ha espresso la volontà di prendere un bambino in affido, tuttavia in seguito si è dichiarata non pronta per avere un figlio.

Queste le sue dichiarazioni al settimanale Chi:

“Nella Casa ero convinta di volere un figlio in affido, ma mi rendo conto che non sono pronta e che quell’urgenza era amplificata dal disagio che provavo”.

Antonella Elia ha aggiunto in merito a questa situazione:

“Ancora oggi ho gli incubi pensando alla Casa, sogno i mostri e urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull’orlo del precipizio. Il Grande Fratello mi ha segnato, ho meno fiducia nel genere umano”.

Scopriamo ora dove poter seguire Antonella Elia su Instagram.

Dove seguire Antonella Elia: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Antonella Elia possono seguire la showgirl tramite la sua pagina ufficiale Instagram. La conduttrice vanta già oltre 290 mila follower.

Antonella ama condividere con il suo pubblico tutti i momenti più importanti della sua vita privata e della sua carriera. Solo qualche ora fa in merito al suo arrivo al Grande Fratello Vip 5 ha affermato sul noto social:

“Domani a quest’ora sarò in fibrillazione. Non sentite pure voi le farfalle nello stomaco? Vi aspetto eh!”.

Scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sul fidanzato di Antonella Elia e sulla storia con Pietro Delle Piane, col quale ha preso parte a Temptation Island…

Vita privata: l’ex fidanzato Pietro Delle Piane

Prima di iniziare la reclusione nella casa del Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia ha ufficializzato la storia con Pietro Delle Piane. Inizialmente tutto sembrava procedere a meraviglia tra la showgirl e il suo fidanzato, tuttavia proprio durante l’esperienza della conduttrice all’interno del reality le cose hanno iniziato a prendere una brutta piega. L’attore è stato infatti beccato in compagnia della sua ex compagna, e a quel punto si è ipotizzato che Pietro avesse tradito Antonella.

Ciò nonostante Delle Piane, che ha avuto anche modo di avere un faccia a faccia con la Elia, ha più volte smentito in ogni modo il pettegolezzo. Così la gieffina una volta terminato il reality ha deciso di dare un’altra chance al suo fidanzato.

Durante una delle puntate del GF Vip 5, però, Antonella Elia ha confessato di essere ritornata single e solo a Verissimo ha ammesso il motivo che l’ha spinta a mettere fine a questa relazione.

Temptation Island

A seguire la coppia ha deciso di partecipare alla settima edizione di Temptation Island, dove le cose sono del tutto precipitate. Nonostante inizialmente era sembrato che tra i due non ci fossero grossi problemi, ad un tratto le tensioni sono salite alle stelle.

Tra frecciatine reciproche, battutine e provocazioni, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati indubbiamente i protagonisti assoluti del reality. Come se non bastasse però ad un tratto l’attore ha raccontato a Lorenzo Amoruso di aver baciato una delle tentatrici, e a quel punto la showgirl è crollata definitivamente. Giunti al falò di confronto finale, Pietro è tornato sui suoi passi, facendo chiarezza sulla situazione, e negando di aver tradito Antonella. Quest’ultima però ferita dai comportamenti del suo fidanzato ha deciso di tornare a casa da sola, terminando così la relazione.

Dopo la fine di Temptation Island, Antonella Elia e Delle Piane hanno svelato di aver ripreso a frequentarsi, e sembrava che tutto fosse tornato a funzionare tra i due. Ciò nonostante poco dopo Antonella è tornata sui suoi passi, svelando di non essere riuscita a perdonare Pietro.

Pur essendo stati avvistati insieme successivamente, per la coppia attualmente non c’è ancora stato un ritorno di fiamma, ma non è escluso che in futuro le cose possano cambiare. Durante un’intervista al settimanale Chi, la Elia ha svelato come vanno oggi le cose col suo ex fidanzato. Queste le sue dichiarazioni:

“Non è cambiato nulla rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì. Ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere”.

E ancora l’opinionista ha aggiunto:

“Devo imparare a non lasciarmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda. Non posso snaturarmi e diventare insensibile ma almeno voglio imparare a difendermi e a guardare le cose nella giusta prospettiva”.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Antonella Elia.

Carriera

Dopo esseri trasferita a Roma agli inizi degli anni ’80, Antonella Elia dà ufficialmente il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo aver preso parte ad alcuni spettacoli teatrali e a numerosi spot pubblicitari, nel 1990 debutta in TV come valletta di Corrado nel varietà di Canale 5 La Corrida, dove ci rimane fino al 1994. La vediamo poi tra le protagoniste di Non è la Rai, e in seguito al varierà estivo Bulli & Pupe, condotto da Paolo Bonolis.

Tra il 1993 e il 1996 la Elia è al fianco di Raimondo Vianello in Pressing, programma calcistico in onda su Italia 1. Negli stessi anni conduce insieme a Beppe Fiorello Karaoke. Tuttavia la vera svolta arriva solo nel 1995, quando viene Mike Bongiorno la seleziona come valletta dei suoi quiz e varietà Festival italiano, Bravo, bravissimo, Ma l’amore sì, Fifa World Player e La ruota della fortuna.

A seguire, nel 1997 Antonella Elia debutta con Claudio Bisio a Zelig, per poi ottenere un ruolo nella seconda stagione della fiction Mediaset Caro Maestro. Poco dopo l’attrice torna a teatro, e la troviamo negli spettacoli La Mandragola e Il Mercante e la Schiava Contesa. Contemporaneamente torna a lavorare con Mike Bongiorno, nel programma Qua La Zampa.

Nel 2004 arriva per la Elia l’ennesimo successo, grazie alla partecipazione a L’Isola dei Famosi, dove viene eliminata nel corso della settima puntata. Nello stesso anno la troviamo nel cast di Buona Domenica, e in seguito come opinionista de L’Isola dei Famosi. Nel 2006 Antonella presenta Il Derby del Cuore, e diventa inviata de La Vita in Diretta. Negli anni successivi Elia decide di tornare al teatro, prendendo parte a numerosi spettacoli teatrali. Il ritorno sul piccolo schermo avviene nel 2009, con il programma X Factor – Il processo.

Nel 2011 Antonella Elia torna a La Corrida, al fianco di Flavio Insinna. L’anno successivo partecipa per la seconda volta L’Isola dei Famosi in qualità di concorrente, stavolta però vince il reality. In seguito diventa concorrente di Pechino Express, dove gareggia insieme a Jill Cooper. Le due si classificano al secondo posto. Nel 2018 invece la Elia è nel cast di Tale e Quale Show, dove vince l’ultima puntata.

Il ritorno in Mediaset avviene nel 2019, quando diventa valletta di Piero Chiambretti nel programma CR4 – La Repubblica delle Donne. Nel 2020 è concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4, dove si classifica al sesto posto. Dopo la partecipazione a Temptation Island insieme al fidanzato Pietro Delle Piane, per Antonella arriva una nuova opportunità. La showgirl diventa infatti opinionista del Grande Fratello Vip 5.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip 5

Parte lunedì 14 settembre il Grande Fratello Vip 5. A tornare alla conduzione del reality ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, mentre a ricoprire i ruoli di opinionisti saranno Pupo e Antonella Elia, che per la prima volta si metterà alla prova con questa esperienza.

Ma che tipo di opinionista sarà la Elia? Ecco cosa svela lei al settimanale Chi:

“Mi sento nel momento più creativo e intenso degli ultimi anni. Non dimenticherò facilmente questo 2020 per la pandemia ma anche per il succedersi ininterrotto di eventi sia dal punto di vista personale che professionale. […] Sono portatrice sana di sincerità e credo sia un dono raro. La verità è sempre salutare e aiuta nel bene e nel male chi è dentro quella Casa. Il mio ruolo è cogliere pregi e debolezze di chi sta dentro. Amerò e criticherò e, senza scompormi, lo dirò”.

Proprio nel corso della sua nuova esperienza da opinionista, la Elia ha dichiarato di essere offesa con Adriana Volpe, rivelandone i motivi. Pochi giorni dopo, però, la Volpe ha replicato alle accuse rivendicando alcune cose alla sua amica.

Come se la caverà Antonella Elia con questa nuova esperienza?

Nel ruolo di opinionista ha già bacchettato alcuni concorrenti, tra cui Francesco Oppini, Enock Barwuah e non solo! Proprio con Francesco ha avuto uno scontro durante la puntata del 23 ottobre 2020, che ha fatto infuriare Alba Parietti, ma anche Patrick Ray Pugliese. Ci sarà l’ennesimo round?

Intanto Antonella ha manifestato dei dubbi sui Gregorelli e ha attaccato Elisabetta, oltre a scontrarsi con Matilde. Alcuni vipponi vorrebbero querelare l’opinionista, che nel mentre ha dato i suoi personali voti ai concorrenti. Ecco la pagella dei promossi o bocciati (cliccando qui) ed è tornata ad attaccare la Gregoraci durante una diretta su Instagram.

Antonella ha espresso la sua simpatia nei confronti di Dayane Mello e ha fatto il possibile per convincerla a non abbandonare. Missione compiuta! La modella infatti, dopo le parole di Antonella e un confronto con la famiglia ha deciso di proseguire il suo percorso. La Elia però non sembra pensare lo stesso di Filippo Nardi, specie dopo alcune affermazioni fuori luogo di quest’ultimo.

L’opinionista non ha risparmiato frecciatine al vetriolo anche ad altri concorrenti. Intanto è emerso il cache per il ruolo che ricopre nel reality. Nel corso della puntata di lunedì 11 gennaio Antonella si è scusata (con qualche riserva) nei confronti di Samantha de Grenet. La Elia si è detta felice, durante la puntata del 25 gennaio, della proclamazione di Dayane Mello come prima finalista.

Intanto non è chiaro se Antonella verrà o meno riconfermata come opinionista.

