Pietro Fanelli, spunta un video in cui il poeta parla male dell’Isola dei famosi

NEWS

Debora Parigi | 23 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Poco prima di partire per l’Isola dei famosi Pietro Fanelli ha dichiarato in un video di farlo per notorietà e ha sparlato del reality

Sicuramente un naufrago dell’Isola dei famosi che divide il pubblico è il poeta Pietro Fanelli. Il suo modo di fare o lo si ama o lo si odia. Ma adesso spunta un video su di lui appartenente a poco prima dell’inizio del reality in cui non parla molto bene del programma e ammette di fare tutto per notorietà.

Il video di Pietro Fanelli contro L’Isola dei famosi

Stiamo conoscendo Pietro Fanelli, concorrente nip dell’Isola dei famosi che si è prsentato come un poeta, ma che lavora anche come modello. Sicuramente Pietro è un naufrago divisivo per ciò che dice e il suo modo di fare. Infatti spesso ha da ridire sugli altri concorrenti che sarebbero in cerca di fama. Mentre lui invece vuole fare il vero naufrago.

Ma adesso sui social è spuntato un vecchio video di Pietro, che tanto vecchio non è, in cui ha non parla molto bene dell‘Isola dei famosi. Ma non solo, ammette di fare questa esperienza per avere notorietà. Il video è su un profilo TikTok di un noto locale di Milano che a quanto pare Pietro frequenta. Quindi lui dovrebbe sapere che questo video può essere visto da tutti. Nel video sentiamo Pietro dire:

“Partrò per un programma televisivo osceno…L’Isola dei famosi. Per notorietà si fa di tutto purtroppo. In una società distopica in cui bisogna vendere l’anima al diavolo per arrivare a un certo punto. E quindi mi sto snaturando pur di arrivare a portare il mio messaggio in questa società italiana”.

Sicuramente la seconda parte del discorso ha della sincerità e cioè quello di portare il suo modo di vivere e farlo sapere a più persone possibili. Però non può fare la morale agli altri quando anche lui è nel reality per notorietà.

E chissà come la prenderà Vladimir Luxuria quando vedrà questo video e sentirà Pietro definire L’Isola dei famosi “programma osceno”? Magari nella prossima puntata (in onda lunedì) gli dirà qualcosa.