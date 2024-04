NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2024

In queste ore Beatrice Luzzi si è mostrata sui social insieme a Giuseppe Garibaldi e in breve la foto ha fatto il giro del web, riaccendendo le speranze dei fan.

Beatrice Luzzi insieme a Garibaldi

Chi ha seguito attentamente il Grande Fratello sa bene che all’interno della casa quest’anno è nato un rapporto speciale tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che fin dal primo momento ha fatto discutere il web. Dopo qualche settimana di conoscenza tuttavia, a seguito anche di diversi problemi e numerose incomprensioni, i due hanno deciso di mettere un punto alla frequentazione. Nei mesi successivi così tra Beatrice e Giuseppe non sono mancate accese liti, quando a un tratto è iniziato un lento riavvicinamento. A quel punto Garibaldi, avendo capito di aver sbagliato con la Luzzi le ha tentate di tutte per dimostrare all’attrice i suoi sentimenti.

Anche dopo la fine del reality show, il collaboratore scolastico e l’ex volto di Vivere hanno iniziato a sentirsi assiduamente. Solo di recente, rispondendo alle domande di un fan sui social, Giuseppe ha poi dichiarato: “Ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è fattibile ricostruire un puzzle o meno”. Adesso, a distanza di qualche giorno da questo commento, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

In queste ore infatti Beatrice Luzzi ha rivisto Giuseppe Garibaldi e i due si sono anche mostrati insieme sui social. Lo scatto, che mostra gli ex gieffini a Roma davanti al Colosseo, ha immediatamente fatto il giro del web, riaccendendo anche le speranze dei Beabaldi, che non hanno mai smesso di supportare e sostenere questa coppia.

Tuttavia, nonostante Beatrice e Giuseppe fossero insieme, non significa che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma. Senza dubbio però la Luzzi e Garibaldi stanno provando a riallacciare il rapporto e a loro facciamo un enorme in bocca al lupo.