NEWS

Andrea Sanna | 7 Luglio 2023

Mercante in Fiera e L’Eredità per Pino Insegno

Nella giornata odierna sono stati finalmente svelati i Palinsesti Rai 2023/2024. Per la nuova stagione televisiva la rete di Viale Mazzini ha pensato a diverse novità, tra cui il ritorno di Pino Insegno.

L’amato conduttore lo vedremo alla conduzione di due programmi molto amati: Il Mercante in Fiera e L’Eredità! Ma partiamo per ordine.

Come detto dunque a Pino Insegno hanno affidato due trasmissioni. Il Mercante In Fiera, che in passato abbiamo visto su Italia 1, farà il suo debutto in Rai (sul secondo canale) a partire dal 18 settembre al 22 dicembre in access prime time.

Restando fedele all’iconico gioco, sarà rivisitato e attualizzato, con il desiderio di attirare quanto più possibile il target di giovani e famiglie. A sfidarsi saranno tre concorrenti, sotto la visione di Pino Insegno. Tra fortuna, strategia e astuzia si daranno battaglia.

Come noto il gioco del Mercante in Fiera, presentato da Pino Insegno, si basa su due mazzi di carte uguali, ognuno dei quali composto da 24 elementi. Uno dei due viene equamente diviso tra i partecipanti, l’altro invece viene utilizzato per l’estrazione delle carte con i premi in palio.

Non mancherà poi la carta della “Gatta nera”. Le altre carte, invece, saranno in possesso del conduttore Pino Insegno ed eliminate durante il gioco. Proprio il presentatore avrà il ruolo non solo di raccontare quel che accade, ma anche fungere da mercante, vendendo, scambiando e comprando abilmente le carte con i concorrenti.

Le otto carte saranno svelate e ne corrisponderanno dei premi, di valore crescente. A quel punto Pino Insegno proporrà dei nuovi scambi o offerte economiche, fino alla rivelazione di tutta la piramide e la scoperta dunque della vincita finale.

Torna anche L’Eredità

Ma non è finita qui! Perché Dal 1 gennaio 2024, tutti i giorni su Rai 1, dal lunedì al venerdì torna anche L’Eredità, a partire dalle 18:45. Al timone di conduzione ritroveremo come detto Pino Insegno.

La formula resterà sempre la stessa: 7 concorrenti si sfideranno in prove eliminatorie, fino a giungere alla fase finale del gioco: la ghigliottina! Il campione di puntata, affermatosi nelle manche precedenti avrà il compito di indovinare mediante alcune definizioni la parola giusta per portarsi a casa il bottino finale.

Nuove sfide e stimoli dunque per Pino Insegno, che torna nuovamente a lavorare in Rai.