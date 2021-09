1 Rosanna di Bake Off Italia 2021 ha partecipato a l’Eredità

Ha preso il via questa sera su Real Time la nuova stagione di Bake Off Italia 2021. Tra i concorrenti, 20 in totale come vedremo, figura anche Rosanna Olindo detta Roxy. L’aspirante pasticciera (o pasticcera se preferite) arriva da Siracura, è un’ex docente e preside e da quel che abbiamo visto nella sua scheda tecnica – cliccando qui tutti i dettagli – è una persona davvero molto creativa.

Oltre a realizzare ottimi dolci, suona la batteria e viaggiare. È sposata e ha una figlia. Con entrambi posta spesso delle foto sui social. Ma c’è una cosa che di lei, probabilmente non sapete o non avete letto, Rosanna Olindo non è la prima volta che la vediamo in TV. In passato, infatti, la signora siciliana dall’animo british ha partecipato a L’Eredità, uno dei game show di Rai 1 più amati dai telespettatori.

Abbiamo scoperto questa notizia sbirciando sul profilo Instagram di Rosanna di Bake Off Italia 2021. In queste due immagine la vediamo alle prese con l’ormai celebre gioco della ghigliottina. La trasmissione, come si vede dalla seconda foto a destra, in quel periodo era presentata ancora da Carlo Conti.

Rosanna di Bake Off Italia 2021 a l’Eredità

E voi vi ricordavate di Rosanna Olindo a l’Eredità? Fateci sapere nei commenti. Adesso l’ex insegnante ci riprova a Bake Off Italia 2021, dove spera di poter far vedere ai giudici di cosa è capace.

In attesa di scoprire come si evolverà il suo percorso, andiamo a vedere cosa c’è da sapere sulla nuova edizione della trasmissione di Real Time…