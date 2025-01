Uno strano annuncio è spuntato sui social nelle scorse ore. Ha lasciato pensare che Tina Cipollari possa diventare la prossima tronista in cerca dell’amore a Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Tina Cipollari prossima tronista?

Ieri pomeriggio su Canale 5 per la prima puntata del nuovo anno ha fatto ritorno Uomini e Donne. Come sempre presente anche Tina Cipollari che, nel ruolo di opinionista accanto a Gianni Sperti e Tinì Cansino, non manca occasione di esprimere giudizi sulle storie dei protagonisti.

Durante la messa in onda del dating show abbiamo visto ospite l’ex dama Pinuccia, che ha cantato il suo nuovo singolo, coinvolgendo tutti con la sua simpatia. E mentre sono emerse le prime anticipazioni sulle prossime puntate e sulla scelta di Martina De Ioannon, l’attenzione è fissa su Tina Cipollari dopo l’annuncio delle scorse ore.

Sui profili social dell’account ufficiale di Uomini e Donne è spuntato infatti uno strano video e messaggio. Il filmato si apre con la scritta “Tina cerca l’amore” e un appello in cui si racconta ai papabili corteggiatori in maniera simpatica e divertente. Ad accompagnare il tutto una descrizione:

“Se pensi di essere l’uomo giusto per lei chiama i numeri 0637351664 o 0637351665 o clicca qui https://wittytv.it/casting-over/ e iscriviti ai casting indicando che ti piacerebbe corteggiarla!”.

Tina cerca l’amore ❤️

L’appello di Tina a Uomini e Donne

Nel video Tina Cipollari ha affermato di essere single da tanto tempo e di cercare un uomo dai 63 anni in su. Potrebbe arrivare fino a 80 anni se li porta bene. L’opinionista di Uomini e Donne è alla ricerca di una persona autonoma, che non ha bisogno di essere accudita. Se dovesse essere vedovo andrebbe anche meglio e se dovesse avere dei figli la cosa importante è che siano indipendenti o vivano all’estero. Insomma non devono occuparsi del padre:

“Deve essere non benestante, molto benestante. Ovviamente Maria è un uomo disposto a sposarmi, non la separazione dei beni. Poi Maria deve essere molto ricco, cioè tipo, non so, una bella casa in montagna tipo St. Moritz. Diverse case, non so, una casa a New York, una a Londra, Parigi. Un uomo che ama viaggiare. In cambio io do la mia presenza, ovviamente io sono una donna di casa, so cucinare bene, sono una donna molto dolce con l’uomo che mi sa accontentare, che mi dà quello che io desidero”.

Altra cosa che ci ha tenuto a sottolineare è che il suo corteggiatore, tra le caratteristiche, dev’essere generoso. Successivamente Tina Cipollari ha affermato che lo lascerebbe libero di esprimere le proprie passioni. Non si concentra troppo sull’aspetto fisico, ma spera di trovare qualcuno. Si tratta di un appello serio.

I più hanno pensato si tratti di uno scherzo da parte di Tina Cipollari e tutta la redazione di Uomini e Donne, ma c’è chi pensa invece che tutto si concretizzerà molto presto, visto l’appello! Se così fosse si realizzerebbe il sogno di molti telespettatori che spesso hanno fatto questa richiesta a Maria De Filippi!