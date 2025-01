Katia Follesa sarà al fianco di Carlo Conti come co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo 2025

Katia Follesa sarà al fianco di Carlo Conti come co-conduttrice in una delle serate di Sanremo 2025. Ad annunciarlo l’ANSA.

Sanremo 2025, Katia Follesa co-conduttrice

Manca solo l’ufficialità ma sembra ormai fatta per Katia Follesa a Sanremo 2025. A lanciare l’indiscrezione è stata l’ANSA, che ha fatto il nome dell’attrice e comica come una dei co-conduttori al fianco di Carlo Conti. La nuova edizione del Festival della Canzone Italiana andrà in scena dall’11 al 15 febbraio prossimo.

Follesa è un volto noto del piccolo schermo. Il suo successo è nato grazie a Zelig, che l’ha lanciata nel panorama dei comici. Da qualche anno si divide in diversi ruoli tra il cinema e la conduzione. È lei a guidare il programma Cake Star al fianco di Damiano Carrara su Real Time.

Nel 2021 è stata tra le protagoniste della prima edizione di Lol – chi ride è fuori classificandosi al secondo posto alle spalle di Ciro Priello. Quest’anno Katia Follesa si è seduta al tavolo dei giurati come giudice speciale di Tale e quale show.

Mentre fervono i preparativi ci sono ancora poche certezze su chi saranno i personaggi che saliranno sul palco dell’Ariston al fianco del presentatore e direttore artistico. Per ora è certa solo la presenza di Alessandro Cattelan, che ha condotto Sanremo Giovani e si occuperà anche della conduzione del DopoFestival.

Sanremo 2025, i papabili co-conduttori

Tra i nomi circolati in queste ore c’è quello di Geppi Cucciari. La presenza dell’attrice, in tv con Splendida Cornice e al cinema con il nuovo film di Ferzan Ozpetek Diamanti, viene data da molti come certa.

Qualche giorno fa Conti ha dato quello che sembra a tutti gli effetti un indizio che confermerebbe questa indiscrezione. Per un posto da co-conduttore si fa anche il nome di Stefano De Martino.

Lo showman, lanciato da Amici, sta facendo numeri da record con Affari tuoi, che conduce dallo scorso settembre.