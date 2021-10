Polina Kochelenko trovata senza vita

Lo scorso 18 aprile Polina Kochelenko, ex modella e criminologa di 35 anni, è stata ritrovata senza vita. Il fatto è avvenuto presso la roggia Malaspina a Valeggio, a circa 700 metri dalla sua abitazione. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di un canale e l’autopsia aveva confermato il decesso per annegamento. Secondo le ricostruzione, come riporta anche il sito Davide Maggio, infatti, la donna avrebbe tentato di salvare i suoi cani.

Questa teoria, però, non ha mai convinto la madre di Polina, la quale ha sempre sostenuto che qualcuno l’abbia uccisa. I cani, infatti, non sarebbero stati trovati all’interno dell’acqua. La madre, quindi, è ricorsa a Chi l’ha visto. Il programma, nella serata di ieri ha tentato di ricostruire le sue ultime ore. A quanto pare, la potenziale vittima avrebbe portato a spasso sei cani per una passeggiata: due di sua proprietà e quattro di un centro cinofilo per il quale collaborava come istruttrice.

La questione, però, ha alcuni punti interrogativi lasciati in sospeso. Polina Kochelenko, infatti, era un’abile nuotatrice. Anche Vladimir Luxuria, intervistata dalla trasmissione di Rai 3, ha confermato questo fatto: “Polina era molto agile, la prima puntata cominciò con il suo Adamo che la aspettava sulla spiaggia e lei che raggiungeva l’isola a nuoto. Lei era molto abile nel nuoto, tant’è che quando lessi la notizia mi stupii del fatto che non fosse annegata in un mare in tempesta ma in una roggia“. Ma non finisce qui. Federica Sciarelli, infatti, ha mostrato anche le immagini del ritrovamento del corpo.

Accanto alla ragazza i soccorritori hanno trovato gli oggetti personali e i guinzagli della ragazza raggruppati in modo quasi ordinato. Secondo l’investigatore privato ingaggiato dalla madre questo non sarebbe un comportamento che adotterebbe chi deve gettarsi in fretta in acqua. Inoltre, dei sei cani che aveva con sé solo due sono spariti, Gaga e Grey. Che fine hanno fatto? I cuccioli, infatti, valgono migliaia di euro e i famigliari pensano che qualcuno li abbia intenzionalmente rubati. Vi aggiorneremo in caso di eventuali news.

