Pomeriggio 5, inviato fa a Fedez una domanda su Chiara ma lui non la prende bene (VIDEO)

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Fedez Pomeriggio 5

Quest’oggi durante la puntata di Pomeriggio 5 l’inviato Michel Dessì ha fatto una battuta a Fedez su Chiara Ferragni durante un servizio. Il rapper però ha avuto una reazione inaspettata.

La domanda a Fedez su Chiara Ferragni

Sia Fedez che Chiara Ferragni si godono la loro nuova vita da single, dopo la crisi che stanno affrontando. L’imprenditrice digitale di recente è stata a Los Angeles, mentre lui è stato pizzicato a parlare con un’altra ragazza durante una festa.

Nel mentre il rapper si trova a Roma per occuparsi del processo con il Codacons e, nemmeno a dirlo, è stato intercettato dalle telecamere di Pomeriggio 5. Michel Dessì, inviato della trasmissione, ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con Fedez. Il cantante ha detto che la sentenza è stata positiva in realtà e di questo era molto contento.

Nel fare quattro chiacchiere con il reporter ha in qualche modo smentito, a modo suo, i recenti pettegolezzi sul suo conto: “Eccolo, lì ti volevo. Vieni con me quando andiamo a far serata. Così puoi testimoniare che siamo tutti amici, ci divertiamo e tutto è tranquillo e sereno”.

Ma non solo, perché ai microfoni di Pomeriggio 5, Michel Dessì ha fatto una battuta a Fedez. Pare infatti che il presidente del Codacons abbia avanzato la possibilità di una “pace” con il rapper. Il cantante dalla sua non ha potuto esimersi dal fare una battuta: “Rienzi quando vuoi ti limono come Rosa Chemical”.

Inevitabilmente al giornalista è sfuggita una battuta: “Ah, pensavo come Chiara Ferragni…”. Questa frase ha portato Fedez a replicare: “Ma perché devi fare così? Eri partito bene, sei finito male… vabbè vado, ciao”.

In qualche modo dunque Fedez ha glissato la battuta su Chiara Ferragni fatta dall’inviato di Pomeriggio 5. Forse in imbarazzo, il rapper ha preferito andare via e salutare tutti.