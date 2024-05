Chiara Ferragni si gode la sua nuova era da single: balli sexy a Los Angeles (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 5 Maggio 2024

Chiara Ferragni

A Los Angeles Chiara Ferragni si è lasciata andare al divertimento e ha cercato di gettarsi alle spalle le recenti delusioni. In un video è stata ripresa dai suoi amici mentre era intenta a ballare scatenata in un locale.

Chiara Ferragni e i balli sexy a Los Angeles

Mentre Fedez si è fotografato senza veli sui social ed è stato pizzicato in compagnia di una ragazza bionda (qui per scoprire di chi si tratta), Chiara Ferragni sta facendo il possibile per distrarsi dopo tanta delusione a livello personale e professionale.

In questi giorni infatti Chiara Ferragni è volata a Los Angeles con alcuni cari amici come il tuo make-up artist Manuele Mameli e l’influencer Chiara Biasi. Insieme sono sembrati spensierati e divertiti tra le storie di Instagram. E proprio il truccatore ha caricato tra le sue storie una serie di video in cui l’imprenditrice digitale si è mostrata come poche volte l’abbiamo vista.

Con un completino bianco, top e minigonna, Chiara Ferragni ha ballato tra i tavoli del locale, scatenatissima. Dalle immagini che vediamo sembra piuttosto spensierata, come non la si vedeva da tanto tempo. Stesso discorso vale anche per i suoi amici, che si sono divertiti insieme a lei.

Chiara Ferragni scatenata a Los Angeles pic.twitter.com/Lih6Wl0rEH — disagiotv (@disagio_tv) May 5, 2024

Dalle altre storie postate su Instagram abbiamo visto poi che l’atmosfera si è fatta più calda. Specie quando tra le persone riprese ci sono anche uomini e donne che danzavano in completo intimo. Si è trattato dunque di una nottata tra musica, cocktail e tanto divertimento.

Nonostante la notte “brava”, Chiara Ferragni il giorno successivo ha avuto modo di raggiungere la palestra per una seduta di pilates e oggi è già di ritorno verso Milano.

Una volta arrivata in Italia, nella sua città, Chiara Ferragni dovrà tornare a fare i conti con quelle che sono le problematiche private e lavorative. Da queste immagini però pare proprio che l’influencer voglia voltare pagina e riprendere in mano il prima possibile la propria vita.