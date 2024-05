Sonia Bruganelli ‘critica’ Vladimir Luxuria: “Non siamo amiche, soffre gli interventi degli opinionisti”

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Isola dei Famosi

“Non siamo amiche. Soffre gli interventi degli opinionisti”, queste le parole di Sonia Bruganelli, opinionista de L’Isola dei Famosi, su Vladimir Luxuria in una recente intervista.

La critica di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli quest’anno ha ricevuto una nuova opportunità da parte di Mediaset. Dopo aver svolto il ruolo di opinionista al GF Vip per due edizioni, è stata scelta nelle medesime vesti anche a L’Isola dei Famosi. Per ora l’ex moglie di Paolo Bonolis se la sta cavando bene. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni si è detta molto felice di questa esperienza televisiva. In ogni caso ha sempre riconosciuto analogie e differenze tra i due reality show.

Al contempo Sonia Bruganelli ha fatto una considerazione sulla conduttrice Vladimir Luxuria. Per prima cosa ha svelato qual è il loro attuale rapporto, ma non solo: «Con Vladimir? Ancora non siamo diventate amiche. L’ho conosciuta in questo frangente. Lei però è una donna molto generosa e patisce gli interventi degli opinionisti ma sa fare bene il suo lavoro».

Sempre ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, come ripreso anche da Leggo, Sonia Bruganelli ha fatto sapere che si tratta di una prova molto piacevole per lei. Ha detto di essere incuriosita dai reality, perché danno modo di studiare al meglio i comportamenti delle persone in una convivenza forzata e ai limiti delle difficoltà.

Esattamente come per il GF Vip, Sonia Bruganelli ha dichiarato di voler restare fedele al suo stile e smascherare le falsità: «La differenza è che i naufraghi avrebbero l’attenuante della fragilità emotiva dovuta alla fame tanto che qualcuno si ritira. Quindi ci si fa qualche remora in più a “infierire”. Ma hanno scelto loro di stare nel gioco e quindi bisogna accettare il giudizio, magari sferzante».

Intanto questa sera è prevista una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, dove scopriremo non solo chi sarà il concorrente eliminato, ma anche quale sarà il destino dei naufraghi. Vladimir Luxuria, coadiuvata dalla presenza dei suoi opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese ci racconterà, insieme a Elenoire Casalegno, le vicende dei naufraghi.

Come emerso dalle indiscrezioni, infatti, saranno divisi in due gruppi e in due spiagge separate. Peraltro pare sia previsto l’ingresso di tre nuovi concorrenti. Ma nulla di ufficiale al momento, quindi staremo a vedere cosa accadrà stasera!