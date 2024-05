NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2024

In queste ore Fedez ha deciso di farsi fare un nuovo tatuaggio, stavolta sul palmo delle mani.

In queste settimane possiamo dire con certezza che Fedez ha stravolto del tutto la sua vita. Ormai sappiamo bene che il matrimonio con Chiara Ferragni è giunto al termine e a oggi i due, un tempo unitissimi, sono più distanti che mai. Nonostante in molti stiano ancora sperando in un ritorno di fiamma, al momento pare che tra il rapper e l’imprenditrice digitale le tensioni siano alle stelle e non sembrerebbe essere possibile un riavvicinamento. Il cantante nel frattempo ha lasciato l’attico di CityLife e si è trasferito in una nuova casa, sempre nel centro di Milano, che ha già mostrato ai suoi figli Leone e Vittoria.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge proprio Federico. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Chi segue il rapper sui social sa bene che in questi giorni l’artista è arrivato a Roma per il processo contro il Codacons. Dopo l’udienza il cantante è tornato in hotel, dove ad attenderlo c’era Gabriele Anakin, noto tatuatore che già in passato aveva inciso sulla pelle di Lucia il volto di sua figlia Vittoria.

Fedez si è così fatto fare un nuovo tatuaggio, stavolta sul palmo delle mani. Sui social nel mentre è stato condiviso il momento in cui il rapper si fa tatuare e non è mancata la sua reazione di dolore. Ma cosa si è fatto disegnare stavolta il rapper? Federico ha scelto di farsi incidere le mani di Dio e di Adamo che quasi si sfiorano, tratte dal celebre affresco di Michelangelo “La creazione di Adamo”.

Ovviamente il gesto non è passato inosservato e il tatuaggio del cantante giunge a poche ore dal compleanno di Chiara Ferragni, che proprio oggi spegne le candeline.