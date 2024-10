A Pomeriggio 5 si è manifestato scetticismo sul flirt tra Shaila e Lorenzo. Se Cesara Buonamici li ha difesi, non si può dire lo stesso di Anna Pettinelli, che ha esclamato: “Lei profumiera, è scaltra”.

Shaila e Lorenzo, tutti contro di loro

Mancano poche ore e finalmente assisteremo a una nuova puntata del Grande Fratello, dove vedremo tra le tante cose il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due sono stati in Spagna per una settimana, ospiti del Gran Hermano. Proprio nel reality spagnolo, a seguito di tanti tira e molla che avevano portato Shaila ad avvicinarsi a Javier Martínez (per poi troncare tutto), la ballerina e il modello si sono lasciati andare alle emozioni.

Come due calamite, Shaila e Lorenzo si sono mostrati uniti e intimi e hanno entrambi dichiarato di voler intraprendere questa conoscenza, ma di essere intimoriti dal ritorno in Italia. Effettivamente nel nostro Paese in tanti sono dubbiosi sull’autenticità del loro rapporto. Tra i pochi a crederci sembra esserci però Cesara Buonamici.

Per questo proprio l’opinionista, ospite oggi di Pomeriggio 5, ha difeso la neo coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Secondo lei le malelingue dovrebbero farsene una ragione e vede sincero il legame tra loro.

“Non aspettavano altro di essere liberati dalla Casa per dare sfogo a tutta la loro passione. Fanno bene a essere terrorizzati perché nella Casa li aspettano al varco. Tutta la settimana che Javier dice di tutto con Shaila, Helena che parla di Lorenzo e fa capire anche lei che c’era altro. Al Gran Hermano si sono lasciati andare e tutti li guardavano”.

Cesara difende la coppia

Poi Cesara Buonamici ha espresso il suo punto di vista sui gieffini e ha preso così le difese di Shaila e Lorenzo:

“Adesso, insomma, io sono una paladina. Credo nella loro buona fede, forse sono un po’ credulona. Io sono buona. Tutti sono contro di lei, se l’avesse fatto per strategia sarebbe da folle, ha tutti contro”.

Cesara Buonamici a #Pomeriggio5: "Credo alla relazione tra Shaila e Lorenzo, non credo sia una strategia" pic.twitter.com/w6fQEcRIOn — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 28, 2024

In studio però non si sono detti poi così d’accordo con Cesara Buonamici. Per Anna Pettinelli sarebbe un po’ “scaltra” Shaila. Peraltro ha aggiunto: “Profumiera generale, te la fa credere ma non concretizza. Certo che da queste immagini sembra altro. Marina La Rosa era gatta morta? Lei non fece nulla però”. Davide Maggio invece pensa si tratti di un teatrino recitato male!

Insomma a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato attende un rientro scoppiettante al Grande Fratello stasera!