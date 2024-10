“Insultata perché non credo alla storia”, così Stefania Orlando ha raccontato di essere stata presa di mira dai fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato perché si è espressa sulla neo coppia.

Stefania Orlando sbotta sui social

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono nell’occhio del ciclone nel bene e nel male. Il loro rapporto esploso nuovamente durante la permanenza al Gran Hermano in Spagna ha diviso il pubblico. E anche Stefania Orlando non si è risparmiata sul loro conto.

Dopo settimane in cui sono stati separati qui in Italia, una volta messo piede in terra iberica è esplosa la passione, provocando la reazione dei fan sia in positivo che in negativo. Stefania Orlando, come vedremo, a Pomeriggio 5 venerdì scorso si è detta poco convinta, ma questo è bastato per suscitare una reazione forte da parte dei fan della neo coppia.

Pare infatti che Stefania Orlando sia stata subissata di insulti in Direct su Instagram e per tale ragione ha deciso di intervenire e difendersi:

“Ma voi davvero mi state scrivendo in privato e mi state offendendo soltanto perché io ieri a Pomeriggio 5 ho detto che non credo a questa storia tra Shaila e Lorenzo? Voi davvero state facendo questo? L’avete vista la faccia della preoccupazione? Voi non state bene”

Il fandom di quella coppietta mi sa che davvero non ha seguito il gfvip5 e non sa chi è Stefania Orlando😂😂

alfonso cmq tu manco le opinioniste sai sceglierti

La pipì sotto con Stefania😂😂😂⚰️#javier7 #teamjavi #grandefratello pic.twitter.com/YrjGO8nK6C — peppa🔥❤️ javier stan account (@peppayuppy) October 26, 2024

Ma cosa ha detto Stefania Orlando da far arrabbiare così tanto i fan della coppia?

Le parole di Stefania a Pomeriggio 5

Durante la puntata di venerdì scorso di Pomeriggio 5, si è parlato di Shaila e Lorenzo al Gran Hermano e di quanto accaduto tra loro. Questo avvicinamento improvviso nel reality spagnolo, dopo quanto accaduto qui in Italia, non sembra aver convinto tutti. E si è espressa a riguardo proprio Stefania Orlando, che si è detta poco certa della sincerità di questa relazione.

Interpellata sull’argomento ha così detto la sua in maniera molto diretta e pungente:

“Hanno montato questo teatrino che si capisce palesemente. Ma chi ci casca? Ma chi ci casca a questa recita? Stavano aspettando di andare in Spagna per iniziare questa relazione? È molto divertente, ma non ci crede nessuno”, ha detto Stefania Orlando senza mezzi termini.

E proprio queste parole sembrano aver fatto arrabbiare i supporter della coppia che ora hanno attaccato l’opinionista.