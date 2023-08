Porta distrutta, mano fasciata: la furia di Daniele a Temptation Island finisce male (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 31 Luglio 2023

Temptation Island

Furioso per ciò che ha visto della fidanzata Vittoria, Daniele a Temptation Island si è ferito alla mano tirando un pugno

Per la rabbia verso la fidanzata Vittoria, Daniele si è ferito una mano a Temptation Island

Inizia col botto l’ultima puntata di Temptation Island che ha mostrato dei colpi di scena nella coppia formata da Vittoria e Daniele. Lui ha visto ben cinque video della fidanzata col single Edoardo. In lui è stato un crescendo di reazioni dalla delusione, allo schifo, fino alla rabbia.

Nel quindi video, infatti, lui ha sentito lei ammettere che c’è stato il tradimento lì a Temptation Island. A quel punto è diventato una furia. Ha lanciato fuori dal pinnettu la seduta e ha spaccato anche degli oggetti fino a chiudersi in bagno e tirare pugni.

Ecco che quindi in una scena successiva di Temptation Island, quando è uscito dalla stanza a lo abbiamo visto con la mano sanguinante. In pratica, nel tirare i pugni alla porta del bagno, Daniele non solo ha rotto una porta, ma ovviamente si è anche fatto male. E così ha dovuto fasciare la mano.

Proprio la tentatrice Benedetta ha fasciato la mano a Daniele, con molta dolcezza. A quel punto lui ha chiesto il falò di confronto anticipato e si è presentato di fronte alla fidanzata con la mano fasciata. Le ha anche raccontato cosa gli è successo.