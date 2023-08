Vittoria ammette il tradimento, Daniele è una furia e spacca tutto: “Mi fa schifo”

NEWS

Debora Parigi | 31 Luglio 2023

Temptation Island

La reazione di Daniele alle immagini della fidanzata Vittoria a Temptation Island

L’ultima puntata di Temptation Island è iniziata parlando di Vittoria e Daniele e di alcune scene che lui ha visto di lei con il single Edoardo. In un prim video si è vista Vittoria passare del tempo con il single tra abbracci, baci sulla guancia e coccole. Inoltre lei è andata nella casa dei tentatori (dove ricordiamo non ci sono le telecamere) per svegliarlo. Ha anche detto più volte che le sarebbe mancato.

Daniele ha reagito a questo primo video dando della deficente alla fidanzata. Ma c’è stato un secondo video. Qui ha visto Vittoria sempre più vicina a Edoardo: abbracci nascosti dietro a un muro, grattini, coccole e soprattutto lei sempre in camera di lui. In questa occasione Daniele ha reagito con rabbia, ha detto di non essere geloso, ma proprio arrabbiato. Prima ha lanciato una bottiglietta, poi ha dato qualche calcio alla mobilia presente in giardino.

Ma in questa puntata di Temptation Island Daniele ha visto anche un terzo video. Vittoria è infatti andata in esterna con Edoardo. Qui ha dichiarato che, grazie a lui, pensa più a se stessa che alla coppia, riflettendo anche su dei problemi che non aveva valutato. Ha detto anche di essere stata meglio col tentatore in 15 giorni che negli ultimi due anni. Daniele si è quindi sfogato con Federico per queste parole forti della fidanzata dicendo che con lei non mostra mai le sue debolezze considerandola cattiva per come si approccia a lui.

È stato un quarto video, però, a far precipitare la situazione. Qui Vttoria è andata di nuovo in camera di Edoardo con lui e sono rimasti chiusi lì fino a quando non sono stati interrotti da Ale e l’altro tentatore rimasto. C’è stata qualche battuta ed è finita lì. Il mattino successivo Vittoria è tornata nella stanza di Edoardo e dai microfoni si sono sentiti baci e abbracci per quasi due ore. Daniele ha detto quindi di stare male per questi video, sperando che fossero finiti. Si è sentito messo ko.

Concludiamo quindi con il quinto video in cui Vittoria parlava con Ale. E ha detto che non si aspettava di vedere la scene di lui e quello che ha fatto lui. Ha quindi parlato di fedeltà e della speranza che lui possa perdonarla. Pare quindi che ci sia stato un bacio con il tentatore. Nel video Vittoria si è messa a piangere prendendosi le responsabilità di quello che ha fatto, dicendo che è stato dovuto al fatto di non sentirsi più amata. Daniele ha iniziato ad agitarsi, dicendo di essere schifato. E quando è finito il video, ha lanciato il panchetto fuori dal pinnettu e ha rotto altri oggetti presenti. Si è anche chiuso in bagno e si è sentito tirare pugni a qualcosa. Quindi ha detto di volersene andare da Temptation Island.