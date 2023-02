Prelemi, cosa è successo a San Valentino? Spunta una foto

NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2023

Il San Valentino dei Prelemi

Sono ormai più di due anni che i Prelemi sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Poche ore fa tuttavia è arrivata una notizia che ha lasciato il web senza parole e che sta ancora facendo discutere i social. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7 infatti Giulia Salemi ha annunciato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli, e in merito ha affermato:

“Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy , ma spero che questo accada. Sembrerà surreale ma passeremo San Valentino con te domani a Napoli. Magari ci fai anche da psicologo”.

Proprio in occasione di San Valentino così i Prelemi sono partiti per Napoli, senza però mostrarsi mai insieme. Ma cosa è accaduto dunque tra la coppia durante la festa degli innamorati? I più attenti hanno notato una foto che non è sfuggita ai fan e che per un momento ha riacceso le speranze. Nello scatto in questione si vedono le gambe della Salemi, accanto a quelle di un misterioso uomo, che secondo molti apparterebbero proprio a Pierpaolo. Tuttavia purtroppo le cose non stanno così. Si tratterebbe infatti del manager di Giulia, che da tempo lavora al suo fianco.

Pretelli e la Salemi nel mentre stanno cercando di superare la crisi che li ha colpiti, e ci si augura che a breve possano arrivare liete notizie in merito. Ai due ex Vipponi dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.