Premio SanremoSi Novella 2000 al Gruppo Binetti: il trionfo dell’accessibilità Made in Italy

Spettacolo

Redazione | 6 Marzo 2024

Abbattere i limiti delle barriere architettoniche rendendo possibile l’accessibilità ai luoghi è possibile, e farlo in modo eccellente è il plus che determina la differenza. Per questo, in occasione del gala di Novella 2000 svoltosi presso il Teatro Centrale di Sanremo, Danilo e Giulio Binetti sono stati premiati con l’Award SanremoSi Novella 2000 Eau De Milano.

“È un riconoscimento importante, che abbiamo ricevuto su un palco prestigioso, assieme a molte celebrità e altri imprenditori lungimiranti. È stato molto emozionante”, ha commentato Danilo Binetti, che con la famiglia gestisce l’azienda presente da mezzo secolo nelle provincie di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

Specialisti sul mercato italiano con la realizzazione, installazione, progettazione, modernizzazione e manutenzione di impianti come ascensori, montacarichi, elevatori domestici e montauto, i Binetti si sono distinti nelle installazioni che, con competenza e dedizione, hanno offerto ai clienti soluzioni su misura sia nella modernità sia nella sicurezza.

“I focus della nostra azienda sono la mobilità verticale e l’abbattimento delle barriere architettoniche”, dice l’imprenditore, che nei suoi lavori si avvale sempre di un team di tecnici esperti e super qualificati impegnati ad assicurare affidabilità nel funzionamento e massima sicurezza al cliente finale.

Oltre a garantire il massimo livello possibile dal punto di vista della sicurezza e dell’affidabilità, la famiglia Binetti ama aggiungere, dove possibile, un tocco di personalità. Perché anche qui l’occhio vuole la sua parte, come ci spiega lui stesso:

“Per chi utilizza l’ascensore tutti i giorni è importante anche il lato estetico, perché aiuta ad affrontare il tempo trascorso al suo interno in modo più gradevole. Non ci pensiamo mai, ma trascorriamo molti momenti negli ascensori”, conclude Danilo Binetti, che assieme a Giulio, Giuseppe, e Antonietta porta avanti l’azienda fondata nel 1962 da Vittorio Binetti.

Il momento della premiazione sul palco dell’evento

Un riconoscimento, il SanremoSi Novella 2000 Eau De Milano Award, che premia l’eccellenza, in un settore di cui tutti usufruiamo e sul quale è importante tenere accesi i riflettori.