Nel corso di una diretta TV la giornalista Camrym Kinsey è svenuta in studio. La reazione del conduttore finisce nella bufera e diventa virale.

La giornalista Camryn Kinsey sviene in diretta TV

Non è la prima volta che succede, ma una diretta televisiva prevede anche degli imprevisti improvvisi. La nota giornalista Camryn Kinsey, ex membro dell’amministrazione di Donald Trump, è svenuta durante la diretta su Fox News. Era impegnata in un’intervista dove avrebbe dovuto commentare alcune delle dichiarazioni dell’ex Presidente USA, Joe Biden.

LEGGI ANCHE: Achille Lauro confessa che avrebbe voluto cambiare il brano di Sanremo prima dell’annuncio dei Big

In quel preciso istante Camryn Kinsey stava esponendo il suo punto di vista, quando di punto in bianco è stata colta da un malore improvviso in studio. Non è infatti riuscita a finire la frase che è caduta per terra.

Il conduttore Jonathan Hunt è rimasto spiazzato. A modo suo ha provato a cercare di risolvere la situazione: “Oh mio Dio, stiamo cercando aiuto per Camryn”, ha detto. Ha poi cercato di riprendere il mano la situazione, ma è parso decisamente provato dall’accaduto, tanto che ha poi lanciato la pubblicità, così che la sua ospite potesse essere soccorsa.

Durante un segmento del programa "Fox News a la Noche", en el que se discutían recientes declaraciones del expresidente Joe Biden, la comentarista política Camryn Kinsey sufrió un desmayo y cayó de su silla. https://t.co/rv5F6ACrkM pic.twitter.com/Wl8wJruIIA — MDZ Radio | 105.5 FM (@mdz_radio) May 10, 2025

Nonostante tutto, però, la reazione del conduttore è finita nella bufera e alcuni hanno aspramente criticato il comportamento di Hunt. Ma ora Camryn Kinsey come sta? Dopo l’accaduto la giornalista ha pubblicato un post sul suo account di X e ha rassicurato sul suo stato di salute. Dispiaciuta per l’accaduto ha commentato:

“Scusate per lo spavento, è stato un momento inaspettato e spaventoso, ma grazie alla loro professionalità sto bene. Non era il modo in cui volevo concludere il mio intervento”. In seguito ha aggiunto: “Tornerò presto in TV, sperando di riuscire finalmente a finire il mio discorso su Kamala!”.

Commento Camryn Kinsey su X

Fortunatamente dunque la giornalista sta bene e molto presto tornerà in TV per proseguire il suo lavoro nel migliore del modi.