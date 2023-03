Amici 22, cosa ha scritto Megan nel biglietto lasciato a Gianmarco dopo l’eliminazione

NEWS

Debora Parigi | 25 Marzo 2023

Amici 22

Le parole di Megan dopo l’eliminazione da Amici 22

Eliminata lo scorso sabato da Amici 22, Megan Ria oggi è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin insieme a NDG (secondo eliminato della prima puntata). Oltre ad essersi esibita, la ballerina ha raccontato com’è stata la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi. Ha detto di essersi sentita molto fortunata a poter far parte di questo programma che le ha insegnato tanto sia nella danza che umanamente.

Come sappiamo, dopo l’eliminazione ha ricevuto una borsa di studio di 5 settimane presso una famosa scuola di New York. Quindi ha detto di essere molto emozionata per questa opportunità. Inoltre ha parlato anche di sua mamma, persona a cui è legatissima e che considera la sua casa. Tra loro il rapporto è davvero profondo.

Ma non potevano mancare le domande su Gianmarco, altro ballerino di Amici 22 con cui Megan ha instaurato una relazione dentro la scuola. A tal proposito la ballerina ha spiegato di com’è nata la loro storia: “Inizialmente ci stuzzicavamo, ma non c’era niente di concreto. Poi piano piano ci siamo conosciuti veramente tanto, proprio bene. E penso che la cosa che ci lega di più è la stima e, prima dell’amore, l’amicizia che c’è tra me e lui, la piena fiducia. […] È proprio un amore forte, diverso da tutti quelli che ho avuto”.

Poi si è parlato delle lacrime che lui ha versato quando lei è stata eliminato. Megan ha quindi spiegato che non ha potuto salutarlo, ma lei gli ha lasciato un biglietto prima di andarsene. Questa cosa del biglietto l’abbiamo vista nel daytime di lunedì di Amici. Ma cosa ha scritto Megan a Gianmarco? La ballerina non ha detto tutto il discorso preciso. Ma alla Toffanin ha rivelato: “Non ho potuto abbracciarlo…gli ho lasciato una letterina. Gli ho detto di spaccare, di fare come se io fossi lì. Io lo seguo da casa e faccio il tifo per lui. Ma sono sicura che spaccherà tutto”.

Potete rivedere l’intervista completa di Megan e NDG sul sito di Mediaset Play.