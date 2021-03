Primo appuntamento 5 anticipazioni decima puntata: torna Salvatore e spera di essere più fortunato

Primo appuntamento 5 anticipazioni decima puntata

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 5 giunto alla sua decima puntata e quindi eccoci con le consuete anticipazioni. Grande successo, quindi, per il programma condotto da Flavio Montrucchio e per i single davvero interessati a trovare l’amore anche al buio.

Cosa era successo nella nona puntata? Ad Arianna e Luigi non è andata bene. Lui avrebbe voluto continuare, ma in lei non è scattato nulla di fisico. Questo ha portato ad una discussione e quindi si sono lasciati malissimo. Non si sono più visti né sentiti. Lui è ancora single, mentre lei sta frequentando un ragazzo. Alessandro e Federica, invece, si sono piaciuti subito e hanno deciso di frequentarsi. Hanno conosciuto le rispettive famiglie e fanno progetti per il futuro. Anche Barbara e Claudio si sono piaciuti e hanno deciso di frequentarsi. Purtroppo, però, a lungo andare non è scattato il colpo di fulmine e sono ancora entrambi single. Infine Momoka e Tommaso non si sono trovati a livello sentimentale, pensando che possa esserci solo amicizia. Ancora non sono tornati amici sui social, però lui sta insieme ad una cosplayer di cui è innamoratissimo, lei invece sta frequentando un ragazzo.

Si arriva così alla decima puntata di Primo appuntamento 5, cosa accadrà secondo le anticipazioni? Troviamo due ragazzi giovanissimi e molto romantici, mentre in una coppia più adulta lui è un vero e proprio donnaiolo. Abbiamo anche una modella che si vedrà con un fotografo professionista. Infine c’è una vecchia conoscenza che spera questa volta di essere più fortunato.

Ma vediamo più nel dettaglio le coppie protagoniste…

Primo appuntamento 5 decima puntata le coppie

Chi sono i protagonisti della decima puntata di Primo appuntamento 5 secondo le anticipazioni? Grazie al canale Youtube del programma possiamo dare un primo sguardo alle coppie presenti.

La prima coppia è formata da Gaia e Matteo. Lei ha 20 anni e vive a Ortignano, un paesino in provincia di Arezzo. Racconta di non aver mai tagliato i capelli da quanto è nata perché le piacciono lunghissimi, la fanno sentire diversa dagli altri e speciale. È da tanto che non esce con qualcuno e quindi non sa neanche da dove cominciare. Nella sua vita ha avuto solo una storia durata 9 mesi, ma è ancora vergine. Lui ha 20 anni e vive a Roma. Il suo sogno è quello di diventare un corraziere. Pensa che le ragazze debbano essere trattate come delle principesse. Si definisce un romanticone.

La seconda puntata è formata da Roberto e Simona. Lui ha 65 anni. Ha voglia di innamorarsi e di avere una donna accanto. Però vorrebbe una compagna che non lo impegni più di tanto. Pensa di piacere alle donne, tanto che più di una gli ha proposto di convivere, ma non ha mai accettato. Dice, in tutta la sua vita, di aver avuto una settantina di donne. Lei ha 50 anni (in realtà dice di averne di più) e viene da Anzio. Nella vita fa la modella. La prima cosa che vuole notare nell’uomo è il sorriso, perché con quello è già a metà dell’opera.

Le anticipazioni della decima puntata di Primo appuntamento 5 ci dicono che la terza coppia è formata da Celeste e Matteo. Lei ha 29 anni. A 18 anni è andata a New York a fare la modella, ma tornasse indietro non lo farebbe mai. Non si definisce la classica modella che se la tira. È una ragazzsa molto spontanea e sincera ed è anche un po’ goffa e impacciata. È single da 4 anni e non ha avuto nessuna relazione, anche occasionale, in questi anni. Lui ha 38 anni, viene da Bergamo e nella vita è un fotografo freelancer professionista. L’ultima relazione che ha avuto lo ha fatto uscire con le ossa rotta perché lui ci credeva molto. Infatti dopo 5 anni aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo, ma lei ha fatto un passo indietro e 3 settimane dopo questa ragazza aveva già un altro.

La quarta coppia è invece formata da Salvatore e Riccardo. Il primo ha 28 anni, viene da Napoli, ma vive a Roma da circa 7 anni. Per lui è la seconda volta nel programma. In passato aveva avuto un incontro con un ragazzo bisessuale che poi scelse di fare l’appuntamento con la ragazza. Riccardo ha 33 anni, viene dalla provincia di Frosinone ed è un aspirante docente di economia. È single da 3 anni e dice che la sua famiglia pensa che sia normale visto che è gay. In passato si è spesso infatuato di ragazzi etero, quindi per ovvie ragioni non era ricambiato. E questo da una parte aumentava in lui il senso di inadeguatezza.

Ma scopriamo dove vedere Primo appuntamento e quando…

Dove e quando vedere Primo appuntamento 5

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della decima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 5. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi l’ottavo episodio è in onda martedì 16 marzo.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 5 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Discoveryplus. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a Discovery Plus. L’abbonamento mensile è di 3,99 euro, mentre l’abbonamento annuale è di 39,90 euro e i primi sette giorni sono gratis. La disdetta può avvenire in qualsiasi momento, così da non pagare il termine successivo.

Continua a seguirci per tutte le anticipazioni su Primo appuntamento 5.

Novella 2000 © riproduzione riservata.