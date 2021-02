Primo appuntamento 5 anticipazioni settima puntata: una “calippa” in cerca dell’amore

Primo appuntamento 5 anticipazioni settima puntata

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 5 giunto alla sua settima puntata e quindi eccoci con le consuete anticipazioni. Grande successo, quindi, per il programma condotto da Flavio Montrucchio e per i single davvero interessati a trovare l’amore anche al buio.

Cosa era successo nella sesta puntata? Francesca e Daniele non hanno proseguito la conoscenza. Lui avrebbe dato una seconda possibilità, ma per lei non è stato lo stesso. Lei sta frequentando un uomo, mentre lui è ancora single. Marco e Simona invece hanno scelto di proseguire, tanto che lui l’ha baciata con passione prima che lei potesse dare una risposta. I due stanno insieme, si stanno conoscendo e speano di creare un futuro e una famiglia insieme. Niente da fare per Luca ed Elisa, lui avrebbe voluto, ma in lei non è scattato niente per una relazione. Sono comunque rimasti in contatto come amici e commenteranno insieme la puntata a cui hanno partecipato. Infine Rosa e Arcangelo hanno deciso di rivedersi. I due oggi sono una coppia a tutti gli effetti, vivono la loro famiglia allargata e pensano anche di sposarsi in futuro.

Si arriva così alla settima puntata di Primo appuntamento 5, cosa accadrà secondo le anticipazioni? Intanto avremo una ragazza molto nota al pubblico social. Vi ricorda niente la parola “calippo”? Sì una delle calippe è in cerca dell’amore. Avremo una donna brasiliana super divertente che cerca un uomo proprio come lei. Poi ci sarà un agente immobiliare con la passione per la scrittura e per una coppia la passione per i viaggi potrebbe essere un grande punto in comune da cui partire.

Ma vediamo più nel dettaglio le coppie protagoniste…

Primo appuntamento 5 settima puntata le coppie

Chi sono i protagonisti della settima puntata di Primo appuntamento 5 secondo le anticipazioni? Grazie al canale Youtube del programma possiamo dare un primo sguardo alle coppie presenti.

La prima coppia è formata da Debora e Daniele. Lei ha 25 anni e viene da Tivoli. È già famosa al pubblico per un video di 10 anni fa in cui, con la sua amica, venne intervista sul lungomare di Ostia. Vi dice niente la parola “calippo”? Sì è proprio lei una delle ragazze del calippo e la birra. Infatti tutti la chiamano “La Calippa”. Lui ha 32 anni ed è di Roma. Si definisce una persona “de core”. Cerca un amore “pesante”, cioè importante e non leggero.

La seconda coppia è formata da Lorenzo e Maela. Lui ha 42 anni e viene dalla provincia di Brescia. Nella vita è un agente immobiliare, ma scrive anche per passione. Questa passione è sempre stata viva in lui, nei suoi romanzi c’è sempre un lato investigativo e anche un lato dell’amore. Di lei invece al momento non si sa niente.

Le anticipazioni della settima puntata di Primo appuntamento 5 ci dicono che la terza coppia è formata da Nicolaus e Clizia. Lui ha 27 anni ed è un grande amante dei viaggi. Dopo i 18 anni ha iniziato a viaggiare da solo, anche per lunghi periodi, e ha visto tantissimi luoghi e nazioni. Gli piace stare in mezzo alla gente, aprirsi e scoprire nuove culture. Lei ha 23 anni, viene da un piccolo paese in provincia di Brescia e nella vita fa la barista. Dice di amare tanto la vita e se la gode, soprattutto ora che è giovane. Il paesino le sta un po’ stretto per la visione del mondo che ha. Il suo sogno ssrebbe andare in una città molto più grande. Vorrebbe tanto trovare un ragazzo che la prendesse e la portasse via.

La quarta coppia è invece formata da Giuliano e Gil. Lui ha 49 anni, viene da Carpi e nella vita fs l’operatore ecologico. Gli piace stare in mezzo alle persone e divertirsi. Con le donne se la cava prorprio perché le fa divertire, è molto simpatico. Lei ha 52 anni ed è di origine brasiliana, ma vive in Emilia Romagna. È arrivata in Italia 32 anni fa con un gruppo di ballo e si è innamorata dell’Italia e degli Italiani. È una persina molto sorridente, ride sempre, quindi vuole accanto a sé un uomo allegro e divertente.

Ma scopriamo dove vedere Primo appuntamento e quando…

Dove e quando vedere Primo appuntamento 5

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della sesta puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 5. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il sesto episodio è in onda martedì 9 febbraio.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 5 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Discoveryplus. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a Discovery Plus. Se vi abbonate entro il 28 febbraio, i primi tre mesi sono a 0,99 euro al mese, poi il prezzo è 3,99 euro al mese. Mentre l’abbonamento annuale è di 39,90 euro e i primi sette giorni sono gratis. La disdetta può avvenire in qualsiasi momento, così da non pagare il termine successivo.

Continua a seguirci per tutte le anticipazioni su Primo appuntamento 5.

Novella 2000 © riproduzione riservata.