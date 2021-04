1 Tutto sul funerale del Principe Filippo

Risale a poche ore fa il triste annuncio della morte del Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta. Il Duca di Edimburgo, a seguito di un ricovero in ospedale avvenuto qualche giorno fa, è venuto a mancare all’età di 99 anni, nella sua residenza a Windsor, dove viveva da qualche anno a seguito del ritiro a vita privata. Da subito il mondo intero si è unito al dolore della Royal Family inglese, e a milioni sono gli utenti e i personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, che sul web stanno ricordando con affetto Filippo.

Nel mentre però al momento l’attenzione mondiale è focalizzata sul funerale del Principe, che si svolgerà nelle prossime ore, nonostante al momento non ci sia ancora una data ufficiale. Ma cosa sappiamo sulla cerimonia d’addio al Duca di Edimburgo e chi potrà partecipare all’evento? Come è ben noto, essendo un membro Senior della Famiglia Reale, nonché marito dell’attuale reggente d’Inghilterra, Filippo ha diritto ad un funerale di Stato pubblico, con tanto di feretro trainato dai cavalli e le salve di cannone. Tuttavia, per volontà del Duca stesso, oltre che per via dell’attuale situazione di pandemia che stiamo vivendo, le cose non andranno così. Vediamo dunque cosa succederà.

Da tempo, data la veneranda età del Principe Filippo e date anche le sue precarie condizioni di salute, Buckingham Palace era pronto all’organizzazione dell’ultimo saluto al consorte della Regina. Per esplicita richiesta del Duca, il funerale non sarà un evento pubblico come ci si aspettava. La cerimonia privata, rigorosamente in stile militare, si svolgerà nella Cappella di San Giorgio, la chiesetta privata che si trova all’interno del Castello di Windsor, dove si sposarono Harry e Meghan.

La salma di Filippo sarà poi sepolta nei giardini del Frogmore Cottage, la residenza che appartenne alla Regina Vittoria e agli stessi Sussex fino a prima del loro trasferimento in America. Ma non è tutto. Scopriamo cosa accadrà nei prossimi giorni e quali regole dovranno seguire i membri della Royal Family.