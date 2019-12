Il Principe Filippo ricoverato in ospedale: ecco cosa è accaduto

1 Con una nota ufficiale, Buckingham Palace svela che il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale. Ecco perché e cosa è accaduto

Sono ormai passati ben 72 anni da quando il Principe Filippo e la Regina Elisabetta si sono uniti in matrimonio, e da allora la coppia reale ne ha fatta di strada. Nonostante gli alti e bassi, come in una qualunque coppia, Sua Maestà e il Duca di Edimburgo hanno saputo trovare il giusto equilibrio per far funzionare il loro rapporto, e ancora oggi pare che tutto funzioni a meraviglia. Nonostante al momento Filippo e Elisabetta conducano vite separate, per via dell’età di lui, che si è ritirato a vita privata, e i numerosi impegni e doveri di lei, il Principe e la sovrana sembrerebbero essere ancora molto innamorati, e nulla pare possa scalfire la loro unione. Tuttavia, inaspettatamente, qualche ora fa una nota reale ha fatto sapere che Filippo è stato ricoverato in ospedale, per problemi di salute. Ma scopriamo quello che è accaduto.

Come è noto, solo qualche anno fa il Principe Filippo, per via dell’età avanzata, ha deciso di ritirarsi a vita privata, scegliendo di trasferirsi nel Norfolk. La Regina Elisabetta, nel mentre, è invece rimasta a Buckingham Palace, per via dei suoi numerosi impegni e doveri reali, che ancora oggi la tengono molto impegnata. Tuttavia, come da tradizione, proprio in vista delle festività natalizie, Elisabetta e Filippo si ritroveranno nella tenuta di Sandringham. Qui, insieme alla Royal Family, trascorreranno il Natale. Come ogni anno, fervono i preparativi per i prossimi giorni, che saranno pieni di buon cibo, musica, giochi e tanta allegria. Ciò nonostante, quest’anno qualcosa pare aver bloccato l’entusiasmo inaspettatamente.

Poche ore fa, infatti, da Buckingham Palace è arrivata una nota ufficiale, che ha fatto sapere che il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale, per problemi di salute. Ma cosa è accaduto al Duca di Edimburgo? Scopriamolo insieme.