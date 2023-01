Oriana Marzoli e Giaele litigano a causa di Onestini

NEWS

Nicolò Figini | 6 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il succhiotto fatto ad Antonella Fiordelisi

Il rapporto di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non potrebbe essere più altalenante di così. Un minuto prima sono in pace e sereni, mentre quello dopo stanno litigando e si dicono di volersi lasciare. In queste ultime ore sembra che siano in un momento felice e ieri sera sul letto sono stati abbracciati a parlare e a scambiarsi effusioni. L’affetto li ha talmente trasportati che a un certo punto l’influencer si è ritrovata con un succhiotto sul collo. Questo ha un significato preciso, in base a quanto ha rivelato in seguito.

Come vediamo anche dal video qui sotto, infatti, parlando con alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia ha fatto sapere: “Mi ha praticamente morso il collo apposta perché devo fare la foto lì e vuole che ci sia un suo segno“. I concorrenti che l’hanno ascoltata sono rimasti sbigottiti da tale affermazione. Dana Saber ha detto: “Veramente?” e Daniele Dal Moro ha esclamato un “non ci credo“. Wilma Goich ha poi aggiunto: “No, ti posso dire una cosa? Se si vede quel segno è di una volgarità e bruttura ignobili“.

EdoD ha fatto un succhiotto ad Antonella perché doveva fare la foto col cartonato di Antonino e voleva che ci fosse un suo segno……pic.twitter.com/Y0QnQpdGAg — Paola. (@Iperborea_) January 5, 2023

Ma che cosa doveva fare Antonella Fiordelisi? In sostanza ieri tutti i vipponi hanno dovuto scattare delle fotografie per la costruzione di un calendario. Lei doveva mettersi in posa con un cartonato di Antonino Spinalbese. Tutto ciò, da come parla la stessa Fiordelisi, avrebbe scatenato la gelosia di Donnamaria, il quale avrebbe compiuto il gesto. Altri sul web, però, l’hanno intea più come una battuta: “Non è andata così, Prima lui le ha fatto un succhiotto dopo lei si è accorta del segno mentre si doveva preparare per la foto e lui gli ha detto di non coprirlo“.

Seguiteci per tante altre news.