1 La decisione del Principe Harry

Negli ultimi giorni come ben sappiamo a finire nuovamente al centro dell’attenzione mediatica è stato il Principe Harry. A seguito della morte del Principe Filippo, venuto a mancare all’età di 99 anni, il mondo intero si è domandato se il Duca di Sussex, dopo un anno di lontananza, sarebbe tornato a Londra per il funerale di suo nonno. Naturalmente Harry, come era prevedibile, a poche ore dall’annuncio della scomparsa di Filippo, si è messo in viaggio, senza però sua moglie Meghan Markle, che è invece rimasta a Los Angeles. Il Duca si è così riunito alla Royal Family, a seguito delle ultime tensioni, per dare l’ultimo saluto al consorte della Regina Elisabetta, e sembrerebbe che dopo il funerale Harry abbia avuto modo di parlare con suo fratello William. Come è noto proprio il rapporto tra i due sembrava compromesso, tuttavia adesso si riaccende una piccola speranza di un riavvicinamento.

Nel frattempo Harry, che dopo la funzione sarebbe dovuto rientrare a Los Angeles, ha deciso di rimanere a Londra ancora per qualche giorno. Come è ben noto infatti mercoledì 21 aprile la Regina Elisabetta festeggia il suo 95esimo compleanno, e sembrerebbe che il Duca di Sussex abbia deciso di restare con la Royal Family in onore di sua nonna. Sua Maestà nel mentre ha fatto sapere di aver annullato tutte le celebrazioni per via della recente scomparsa di Filippo.

Tuttavia sembrerebbe che la Famiglia Reale, tra cui anche il Principe Harry, sia intenzionata a far trascorrere, in privato, qualche ora di spensieratezza ad Elisabetta. Per questo i suoi cari si stanno organizzando al meglio, pianificando visite a rotazione, a causa delle restrizioni per il Covid, in modo da farle compagnia in questo giorno. Per la prima volta dopo oltre 70 anni infatti Sua Maestà la Regina celebrerà il suo compleanno senza il Principe Filippo.

Così, anche a seguito dell’apparente riavvicinamento alla famiglia, Harry ha deciso di rimanere ancora per un po’ a Londra. Attualmente non è ancora chiaro quando il Duca farà ritorno a Los Angeles, dove Meghan Markle lo attende con trepidante attesa. Mentre aspettiamo news in merito, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando abbiamo appreso che Elisabetta ha scritto un’ultima lettera per Filippo.