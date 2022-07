1 In vendita le mutande usate del Principe Harry

Da quando il Principe Harry si è sposato ed è diventato padre di due bambini sembrerebbe aver messo la testa a posto, diventando a tutti gli effetti un vero uomo. Tuttavia in molti ricordano il periodo in cui il Duca di Sussex era un ragazzo ribelle e scatenato e numerose sono state le notti brave che l’hanno visto protagonista. Spesso infatti il nipote della Regina Elisabetta ha fatto discutere i tabloid di tutto il mondo per via delle sue serate in discoteca fatte di alcool e donne. Nonostante quel periodo a oggi sia molto lontano, in queste ore sembrerebbe che il passato sia tornato a bussare alla porta. La spogliarellista Carrie Reichert, che ha conosciuto Harry a Las Vegas nel 2012, ha infatti deciso di vendere delle mutande utilizzate all’epoca dal Duca e naturalmente la notizia sta facendo il giro del web.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo quello che sta accadendo. 10 anni fa, durante una vacanza, il Principe insieme a degli amici organizzò una festa all’hotel Encore Wynn di Las Vegas con alcune ragazze conosciute poco prima, tra cui la Reichert. Nel corso della serata venne organizzata anche una piccante partita a biliardo, che consisteva nel togliersi un indumento a ogni punto perso. Proprio in quell’occasione Carrie rubò al nipote della Regina Elisabetta un paio di slip neri e un costume da bagno.

Adesso, come ha riportato il The Mirror, la Reichert starebbe vendendo le mutande usate del Principe Harry e pare che l’asta sia prevista per il prossimo 17 agosto. A essere in vendita è anche il vestito che la spogliarellista avrebbe indossato la sera in cui ha conosciuto il Duca. Ma qual è la cifra per accaparrarsi gli slip del Duca? Attualmente la cifra non sarebbe stata nota. Gira voce però che Carrie punterebbe al milione di dollari!

Mentre attendiamo di capire quello che potrebbe accadere, in queste settimane Harry sta concludendo la sua biografia, all’interno della quale potrebbe rivelare scottanti segreti sulla Royal Family inglese. Rivediamo cosa sappiamo in merito.