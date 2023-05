Il principe Louis sbadiglia durante la cerimonia e ruba la scena al nonno (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 6 Maggio 2023

L’incoronazione di Re Carlo III ha un po’ annoiato uno dei nipoti. Il principe Louis, infatti, non sembra essersi molto divertito

Momenti di noia per il pincipe Louis all’incoronazione del nonno

Oggi il protagonista assoluto è Re Carlo III, incoronato insieme alla moglie Camilla. Famigliari e capi di Stato esteri sono stati presenti alla lunga cerimonia che si è svolta in modo perfetto nei minimi dettagli. Ma se non puntiamo gli occhi sul Re, molto interessante e divertente a volte è vedere le persone presenti. In particolare da un po’ di tempo a questa parte l’attenzione è puntata sul principe Louis, terzo figlio di William e Kate.

Seduto accanto alla sorella Charlotte, Louis si è mostrato un po’ annoiato per questa lunga giornata. Da alcune foto pubblicate e che stanno girando sul web, vediamo l’ultimogenito della coppia reale sbadigliare a bocca aperta (senza mettere la mano) durante la cerimonia.

E per il principe Louis non è la prima volta che finisce al centro dell’attenzione per il suo modo di fare molto buffo e divertente e anche normale, considerando che è solo un bambino. Infatti a giugno dello scorso anno fu immortalato mentre faceva le linguacce e le smorfie addirittura a sua madre.

Presenti a un evento in occasione dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta, Louis non sembrava che avesse molta voglia di stare seduto fermo e composto. Kate, seduta al suo fianco, lo riprendeva invitandolo a coportarsi bene, ma lui di risposto faceva smorfie e linguacce proprio rivolte alla madre. Tra l’altro dopo quel video i più avevano notato una sorta di animo ribelle nel piccolo principe figlio di William e Kate. E questo animo ha ricordato quello di suo zio Harry.