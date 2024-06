Il Principe Louis ci ricasca di nuovo: lo sbadiglio durante la parata in onore del nonno (VIDEO)

Il Principe Louis è stato ancora una volta al centro dell’attenzione dopo che è stato inquadrato dalle telecamere mentre sbadigliava durante la parata in onore di Re Carlo. Ecco il divertente video.

Questa mattina si è tenuta la parata in onore del compleanno di Re Carlo e a presenziare è stata anche Kate Middleton insieme al Principe William e ai loro figli George, Charlotte e Louis. Si tratta della prima apparizione pubblica di Kate dopo l’annuncia della sua lotta contro il cancro, infatti ieri sera ha aggiornato la popolazione sulle proprie condizioni di salute:

Sto facendo buoni progressi. Ma, come tutti coloro che passano attraverso la chemioterapia sapranno, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. In quei giorni cattivi ti senti debole, stanco e devi concedere al tuo corpo riposo. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere”.

Ma forse il vero protagonista della giornata, dando una nota più leggera, è stato il piccolo Principe Louis. Così come in passato ha fatto divertire i sudditi e il popolo del web sbadigliando durante la parata in onore del nonno. Ricordiamo che un evento del genere era già avvenuto lo scorso anno quando Re Carlo stava venendo incoronato.

Something tells me Prince Louis was up late last night when he should have been sleeping 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/yo6i2ber89