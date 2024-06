NEWS

Nicolò Figini | 15 Giugno 2024

Re Carlo III

Andiamo a scoprire che cos’è il Trooping The Colour, il significato della parata organizzata in onore di Re Carlo III. Tutti i dettagli su dove vederlo in TV e quando va in onda.

Che cos’è il Trooping The Colour

In molti forse potrebbero chiedersi che cos’è il Trooping The Colour, la parata che è stata organizzata il 15 giugno 2024 in onore di Re Carlo III. Prima di tutto dobbiamo partire dal suo significato: la frase in italiano si traduce con “Sfilata della bandiera” e coinvolge l’intera Famiglia Reale.

Si chiama in questo modo perché sui campi di battaglia le bandiere del reggimento erano utilizzate come punto di raccolta per i soldati. Per facilitare il riconoscimento, quindi, gli alfieri passavano davanti alle truppe con le bandiere spiegate.

Ma perché il compleanno di Re Carlo III si festeggia a giugno, quando si celebra anche il Trooping The Colour? Nonostante il sovrano compia gli anni il 14 novembre ogni monarca viene celebrato anche nel mese di giugno. Questa tradizione ha origini molto antiche, infatti bisogna andare indietro fino al 1907.

Il primo Re che ha scelto il secondo sabato di giugno è stato Edoardo VII per via del clima favorevole, e dal 1979 ad oggi si tiene tra l’11 e il 17 del mese. Il sovrano in carica presenzia in groppa a un cavallo, mentre gli altri membri della Famiglia Reale seguono in carrozza. In qualità di colonnello in capo indossa l’uniforme del reggimento delle guardie corredata da varie medaglie.

Ora che abbiamo capito che cos’è il Trooping The Colour dobbiamo chiarire che il 15 giugno 2024 Re Carlo III non sale a cavallo ma siede in carrozza accanto alla moglie Camilla. Tutti possono inoltre partecipare alla parata acquistando dei biglietti tra le 5 e le 30 sterline.

In Italia il Trooping The Colour va in onda il 15 giugno 2024 verso l’orario delle 11/12 del mattino. Se vi state chiedendo dove vederlo potrete assistervi in streaming nelle varie dirette live. Ecco quindi cos’è il Trooping The Colour e perché è oggi nel mese di giugno.