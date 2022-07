Procacci: lo storico locale della Versilia che ti prende per la gola dal 1885

Procacci: il celebre marchio di gastronomia che ha fatto la storia è arrivato anche in Versilia, e i suoi panini ti aspettano per un'estate di gusto e relax

Il marchio Procacci rappresenta un’eccellenza toscana che, fondata nel 1885, per le sue prelibatezze gastronomiche a base di tartufo, nel 1925 è stata riconosciuta come fornitore ufficiale della Real Casa, ottenendo il brevetto regio da Vittorio Emanuele III.

Un esercizio storico, insomma, vero e proprio gioiello della tradizione fiorentina. Dal 2019 è presente anche nel cuore di Forte dei Marmi.

In un ambiente esclusivo e raffinato è possibile gustare i soffici e gustosi panini, indiscussi protagonisti del loro menù. I panini sono proposti con ricette dai sapori e personalità originali e con ingredienti selezionati, in cui il tartufo fa da protagonista.

Procacci è anche al Forte

Procacci Forte dei Marmi è la giusta location dove, in un’atmosfera rilassata e curata in ogni minimo dettaglio, è possibile concedersi un’ottima pausa davanti a un buon calice di vino o champagne, selezionati dalle migliori etichette delle cantine Antinori.

Un piccolo gioiello nel cuore di Forte dei Marmi, un posto nel quale è obbligatorio fermarsi. Ogni occasione è buona per assaporare i loro paninetti, sia per un pranzo leggero o un aperitivo!

La magia di Procacci continua inoltre a casa. Dalla loro gastronomia di lusso è infatti possibile acquistare selezionati prodotti gourmet come paté, salse, miele e marmellate di frutta, olio e aceto, specialità al tartufo e non, prodotti appositamente per la loro raffinata clientela.

