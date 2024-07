In queste ultime ore il profilo Instagram di Chiara Nasti è sparito dai social e molti si stanno preoccupando. Cosa è successo? Ecco il presunto motivo e tutto quello che sappiamo in merito.

Che fine ha fatto Chiara Nasti?

Forse Chiara Nasti vuole viversi l’ultimo periodo della gravidanza lontano dalle critiche e dai commenti negativi sui social Di recente infatti è stata presa di mira dagli utenti del web dopo aver mostrato di aver voluto realizzare il calco del suo pancione. Lei stessa aveva dovuto replicare:

“Se la trovi inutile semplicemente non farla. C’è chi la trova una cosa carina da conservare per tutta la vita. Nessuno obbliga nessuno. A me piace tanto”.

LEGGI ANCHE: Un’ex gieffina rivela di essere stata vittima di un furto in diretta TV: “Aiutatemi”

Questo stress non fa di certo bene e probabilmente è per tale ragione che Chiara Nasti ha preferito prendersi una pausa dai social. In queste ore infatti i suoi fan si sono accorti che l’account dell’influencer è sparito e hanno iniziato a preoccuparsi. Qualcuno ha contattato Deianira Marzano per avere maggiori informazioni e l’esperta di gossip ha spiegato:

“Ragazze, non è successo niente. Si è staccata un po’ dai social e si riposa visto che è negli ultimi mesi di gravidanza”.

Il presunto motivo su cos’è successo a Chiara Nasti

Infatti Chiara ha annunciato a gennaio 2024 di essere in attesa del secondo figlio insieme al compagno Mattia Zaccagni. Dopo Thiago arriverà una nuova vita nella loro casa ma in questo momento non sappiamo ancora quale nome daranno alla creatura.

Ovviamente vi terremo informati perché manca davvero poco all’arrivo della figlia, il cui nome non è appunto ancora stato rivelato. La Nasti stessa aveva affermato, scherzando di volerla chiamare Barbie. Poi tornando seria ha dichiarato di essere indecisa tra Jennifer e Kimberly. Cambierà idea? Lo scopriremo solo tra pochissime settimane, quando darà il benvenuto alla sua bambina.