Chiara Nasti annuncia di essere incinta del secondo figlio: “Non vediamo l’ora” (FOTO)

Nicolò Figini | 11 Gennaio 2024

Chiara Nasti

Chiara Nasti ha rivelato in queste ultime ore di essere in attesa del suo secondo figlio

In queste ore, a seguito di un po’ di tempo dalla nascita di Thiago, Chiara Nasti ha annunciato di essere incinta del secondo figlio.

Il secondo figlio di Chiara Nasti

Molto spesso si parla di Chiara Nasti per quanto riguarda le polemiche che la travolgono. Questa volta, però, si tratta di un argomento che ha fatto felice tutti i sui fan e sicuramente anche gli hater avranno poche cose cattive da dire. L’influencer ha rivelato di essere in attesa del secondo figlio.

Al momento non sappiamo ancora il sesso del nascituro, ma sui social ha pubblicato la foto di Mattia Zaccagni. Il calciatore è ritratto con il pollice in bocca e il pallone sotto la maglietta come a simulare il pancione di una gravidanza. La Nasti nella descrizione ha scritto: “Ti amo, papi. Baby 2 in arrivo. Non vediamo l’ora“.

I commenti, ovviamente si sono sprecati. Tra quelli che saltano subito all’occhio ci sono le amiche di Chiara Nasti. Possiamo citare, per esempio, Giulia De Lellis e Sophie Codegoni, le quali hanno commentato con delle emoticon a forma di cuore. Ma anche Angela Nasti, la sorella, ha scritto con grande gioia: “E per la seconda volta Angela diventa zia“. Tra gli altri citiamo anche Taylor Mega, Valentina Vignali e tantissimi fan.

Chiara Nasti incinta del secondo figlio

Speriamo che gli hater si diano una calmata e la smettano il modo di fare la mamma dell’influencer. Più volte infatti in passato alcuni utenti non hanno potuto fare a meno che commentare negativamente alcuni suoi comportamenti. come quando è stata accusata di far giocare Thiago, il primo figlio, con il cibo:

“Ve lo spiego, facciamo prima perché non voglio essere rotta le balle. I savoiardi erano scaduti. Se devo far sentire male qualcuno me lo dite. La carota non era buona e i pop corn li abbiamo dimenticati aperti e li abbiamo per forza dovuti buttare dopo qualche giorno”.

Non vediamo l’ora di scoprire il sesso e il nome del nuovo bambino.