Fiordaliso ha denunciato un furto che ha subito la sua band pochi giorni fa mentre era ospite a Estate in Diretta

Ieri pomeriggio Fiordaliso è stata ospite di Estate in Diretta e ha colto l’occasione per denunciare un furto che ha subito la sua band, lanciando anche un appello. Ecco tutto quello che ha detto.

La denuncia di Fiordaliso

Fiordaliso è stata protagonista di un evento molto spiacevole e ha voluto raccontarlo nel corso dell’intervista che ha rilasciato ieri pomeriggio a Estate in Diretta. Davanti a Nunzia De Girolamo, infatti, ha ricordato la sua carriera, rivelando anche alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Tale e Quale Show.

LEGGI ANCHE: Deddy di Amici 20 non si chiamerà più Deddy: ecco qual è il suo nuovo nome d’arte

Poi si è lasciata andare allo sfogo relativo a un furto che ha subito insieme alla sua band. L’ex concorrente del Grande Fratello ha affermato che le sono stati rubati gli strumenti durante una tappa del suo tour:

“Aiutatemi. È successa una cosa davvero brutta. Hanno rubato gli strumenti a tutti i miei musicisti ieri a Pontecagnano. Vi prego, se qualcuno sa qualcosa, ci aiuti.

Questi strumenti sono il mezzo di lavoro dei ragazzi, hanno investito molti soldi per acquistarli. Hanno portato via tutto quello che c’era nel furgone. Hanno rubato gli strumenti di lavoro, ed è proprio questo che fa più male“.

Fiordaliso ha anche lanciato un appello chiedendo a tutti coloro che hanno visto o hanno saputo qualcosa di contattarli il prima possibile. Ha rivelato che ciò che la ferisce non è solo il fatto che hanno rubato gli strumenti del mestiere, ma l’acquisto di tali oggetti ha richiesto l’investimento di molto denaro da parte di tutti loro.

Speriamo davvero che questa spinosa situazione possa risolversi in fretta e che la refurtiva venga trovata dalle Forze dell’Ordine. Non abbiamo altre informazioni al momento sulla questione e vedremo se in futuro sarà la cantante stessa a fornirle tramite i propri mezzi social. Noi ovviamente vi terremo informati con tutti gli eventuali sviluppi del caso.