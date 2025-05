Classico, innovativo, fruttato o gourmand, il profumo non è solo un profumo: è un’espressione della personalità, dei propri gusti e del ricordo che si vuole lasciare. Da sempre immancabile sulle mensole di ogni donna, il profumo è un ever green, un modo per lasciare qualcosa dietro di sé, per rendersi indimenticabile o per sentirsi rappresentati da una fragranza. Il mondo dei profumi femminili è infinitamente vasto, dai prodotti più commerciali a quelli di nicchia, scegliere tra le infinite fragranze proposte può essere una sfida.

Profumi da donna: tutte le categorie

È importante tenere in considerazione la tipologie e l’effetto che si vuole ottenere con la scelta del profumo. Oltre alle numerose tipologie di fragranza, il mondo dei profumi per donna, e non solo, è distinto in cinque principali categorie, tutte con specifiche caratteristiche e differenze: Eau de Cologne; Eau de Parfum; Eau de Toilette; Parfum; Eau Fraiche.

L’Eau de Cologne è una formulazione fresca e leggera, con una durata sulla pelle di poche ore, tendenzialmente dalle note agrumate.

L’Eau de Parfum ha nella sua formulazione un’alta concentrazione di olii, la quale rende la fragranza persistente sulla pelle, ed è ideale per occasioni importanti o per la sera, quando si vuole osare con un profumo più pesante.

L’Eau de Toilette è la variante più classica che si trova in commercio, risulta più leggera rispetto all’Eau de Parfum, ma ha anch’essa una buona durata.

L’Eau Fraiche è simile all’Eau de Cologne, molto leggera e fresca, da ripeterne l’uso durante il giorno.

È però il Parfum ad avere la durata maggiore: è il più costoso tra le varianti proposte, ma anche molto più intenso e duraturo, con una durata superiore alle sei ore.

Le famiglie olfattive: dalle più dolci alle più fruttate

Oltre alla tipologie, nella scelta del profumo è bene tenere conto della famiglia olfattiva. La famiglia olfattiva è un sistema che suddivide i profumi in diverse categorie, in base agli elementi che li compongono. Anche in questo caso, sono sette le famiglie olfattive ufficialmente riconosciute nel mondo della profumeria: agrumata; legnosa; floreale; orientale; muschiata; fougère e chypre.

Quella agrumata ricorda i profumi del Mediterraneo, che rievocano dunque gli agrumi tipici del territorio, ma anche frutti esotici e freschi, come ad esempio il lime.

I profumi legnosi sono invece tipici del mondo maschile, molto forti e caldi, solitamente composti da ambra e sandalo.

La famiglia olfattiva floreale è quella più vasta nel mondo della profumeria, e trova i suoi elementi base proprio nei fiori. Sono fragranze molto fresche e frizzanti, utilizzate soprattutto per i profumi da donna.

I profumi orientali, come dice il nome stesso, sono composti da elementi che rimandano all’Oriente, a mondi lontani ed esotici, grazie agli elementi di vaniglia, ambra, patchouli e spezie. Questi profumi sono molto caldi e avvolgenti, e anche molto persistenti.

I profumi muschiati sono molto particolari e pungenti, tipicamente maschili, nascono dalla lavorazione dell’infusione dei resti del cuoio.

I profumi fougère, invece, trasportano subito nella natura, in verdi boschi e prati: composti da elementi come la lavanda, legni e muschi, generano pace e sicurezza in chi li indossa.

Infine, i profumi Chypre, sofisticati e chic, ricordano l’alta borghesia parigina. Tipicamente femminili, con elementi fioriti e fruttati, sono un grande classico, sinonimo di elegante e raffinatezza.