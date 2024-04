Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

verissimo

Oggi a Verissimo Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno avuto modo di presenziare come ospiti della puntata. L’ex gieffina ha spiazzato tutti, compreso suo marito Ascanio Pacelli, affermando di desiderare il terzo figlio.

A Verissimo Katia Pedrotti spiazza Ascanio Pacelli

Non solo Dario Maltese e Giovanna Sannino. Questo pomeriggio a Verissimo Katia Pedrotti è stata ospite della puntata insieme a suo marito Ascanio Pacelli. I due ex gieffini si sono conosciuti nel lontano 2004 nella Casa del Grande Fratello e sono una delle coppie più longeve del reality show. Oltre a raccontare la vita da marito e moglie e da genitori di Tancredi e Matilda, Katia ha spiegato che vorrebbe diventare nuovamente mamma per la terza volta.

Prima di questa rivelazione Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno parlato di questi 20 anni d’amore: “Questi anni sono volati, siamo cresciuti insieme, litighiamo, ma siamo più uniti che mai. Ci scontriamo per diverse ragioni, come capita in ogni coppia”.

Silvia Toffanin ha quindi mostrato a Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli l’inizio della loro storia d’amore, dalla conoscenza al matrimonio e i figli. Ascanio di lei ha detto che è una mamma molto presente e che tante volte si è sacrificata per stare con i suoi figli. Dopo aver visto il filmato sui suoi bambini, proprio l’ex gieffina ha ammesso il desiderio di diventare di nuovo madre.

Katia Pedrotti a Verissimo dopo avere visto il video sui suoi figli ha spiegato: «Io dei miei figli sono felicissima ma mi è rimasta questa voglia di un altro figlio. Sono anche allergica agli animali e non ne posso prendere nemmeno uno, quindi, l’unica soluzione sarebbe avere un altro cucciolo».

Silvia Toffanin quindi rivolgendosi ad Ascanio Pacelli ha detto: «E dopo questa dichiarazione pubblica non puoi dire di no». Dalla sua, proprio Ascanio riguardo alle parole della moglie Katia Pedrotti ha detto che spesso si scambiano dei video divertenti di bambini piccoli: «Ci chiediamo sempre se sono o meno messaggi subliminali… la risposta è sì. Io, però, ho 50 anni e non so se sia tardi o meno per avere un altro figlio».

Noi auguriamo ad Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti di realizzare questo loro desiderio.