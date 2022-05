Protesi Tricologiche CRLAB: ora è possibile recuperare la normalità

Grazie alle protesi tricologiche CRLAB, una soluzione tutta italiana, le persone che perdono i capelli per i motivi più vari – alopecia, traumi, chemioterapia – possono condurre una vita normale, senza limitazioni e con la serenità di piacersi come prima.

I problemi di capelli non conoscono genere ed età: colpiscono maschi e femmine e si presentano in età matura, ma anche in adolescenza. Sia uomini sia donne possono imbattercisi. Ma chi prova l’alta tecnologia di Cesare Ragazzi Laboratories, unicum a livello mondiale, non riesce più a farne a meno.

Il motivo sta nel risultato estetico estremamente naturale e nella funzionalità che rende le protesi CRLAB pari ai propri capelli.

“Ho iniziato a perdere i capelli a vent’anni. Avevo provato a indossare una parrucca, ma il risultato è stato pessimo. Così ero scettico sulla protesi CRLAB. Mi sono dovuto ricredere: ora posso persino fare sport liberamente, lavare i capelli non è più un problema”, racconta Johnny L.

