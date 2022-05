Astra Make-Up: la linea color idol e le sue dieci sfumature

Come la musica si declina in generi e stili, generando idoli capaci di rappresentare una generazione, Color Idol nasce per ridefinire il concetto di colore protagonista dell’eyes make-up look.

Dieci iconiche shades capaci di incarnare molteplici personalità. Che siano applicate singolarmente o in combo, rappresentano uno sfaccettato mosaico di colorazioni dall’ampio spettro emotivo. Dalla frizzante gioiosità dello swing alla feroce intensità del rock.

Make-up di Astra: tutte le sfumature della linea Color Idol

Due formule per due diversi finish: un elegante effetto satinato, dalla finissima perlatura, e un vellutato effetto mat. Entrambe contengono oli emollienti che conferiscono cremosità alla texture, rendendo l’applicazione facile e scorrevole.

