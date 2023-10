PRX Therapy: la bellezza è benessere

sponsor

Redazione | 18 Ottobre 2023

La dottoressa Diletta Vitali è un Medico Chirurgo esperto, Specializzata in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. Durante la sua formazione, ha perfezionato la sua specializzazione grazie alle numerose collaborazioni realizzate all’estero, tanto da essere iscritta all’ordine dei medici inglese: il General Medical Council. La Dottoressa Vitali riceve presso il suo studio privato Studio Medico Vitality di Firenze.

Dottoressa Vitali, lei è una professionista di grande esperienza nel campo estetico. Quale aspetto l’affascina della sua professione?

Sicuramente l’aspetto psicologico che sta dietro a ogni richiesta di miglioramento estetico. Mi piace aiutare le persone a stare meglio con se stesse e poi con gli altri. Inoltre, non nascondo che mi piace proprio lavorare con le mani e modellare un volto con i filler e la tossina botulinica.

Quali trattamenti le vengono richiesti maggiormente?

La tossina botulinica e i filler sono al primo posto, ma finalmente, dopo anni nei quali abbiamo educato le pazienti a curare anche l’aspetto della cute, adesso sono loro a chiedere una pelle più luminosa e compatta, in grado di trasmettere salute. Finalmente i peeling e procedure come la PRX Therapy non si usano solo per le macchie e l’acne, ma anche per migliorare la texture cutanea dai 20 agli 80 anni.

Ci vuole illustrare un caso di successo con la PRX Therapy? Lo utilizza anche per il corpo?

Dato che sono diversi anni che utilizzo la PRX Therapy, i casi di successo sono molti. Per quanto riguarda l’anti aging, la PRX Therapy attiva una stimolazione potente nel derma profondo, donando luminosità e compattezza alla pelle. Ma i migliori risultati li ho avuti nel trattamento dell’acne attiva: dopo circa 4-5 sedute a cadenza settimanale le papule si sfiammano, grazie anche alla sua azione antibatterica. Le successive sedute sono efficaci per mantenere un giusto equilibrio del sebo e migliorare gli esiti cicatriziali dell’acne finché non schiariscono. Avendo un macchinario che eroga ossigeno, lo posso utilizzare mentre metto in posa la PRX Therapy, riducendo il fastidio e il rossore post trattamento.

Qual è il modo migliore per mantenere più a lungo i risultati benefici dei trattamenti estetici?

La skin care domiciliare è fondamentale, per questo motivo consiglio sempre i dermocosmetici WIQO da applicare nei giorni successivi al trattamento.

Un consiglio ai nostri lettori?

Prevenire! La cute deve essere protetta sin da bambini con creme solari. È importante bere tanta acqua, mangiare frutta e verdura fresca, dedicare un po’ di tempo alla detersione della nostra pelle ed utilizzare creme specifiche. Credo molto anche nell’integrazione, quindi la consiglio sempre, affidandomi all’esperienza anche di una nutrizionista con la quale collaboro.