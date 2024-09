Dopo la sua risposta al commento di Enzo Bambolina pare che l’ingresso di Lino Giuliano nella casa del Grande Fratello sia a rischio. Ecco la nuova indiscrezione su come il suo futuro nel reality potrebbe venire deciso.

L’indiscrezione sul futuro di Lino Giuliano al GF

Continua a far discutere il commento che Lino Giuliano ha scritto (e poi cancellato) in risposta a una frase di Enzo Bambolina nei suoi confronti. L’ex volto di Temptation Island si è giustificato pubblicamente con un post e tutto sembrava risolto, ma ad accendere di nuovo gli animi sono state le parole di Beatrice Luzzi a Verissimo. A seguito di queste infatti l’influencer è tornato a sfogarsi sui social e il pubblico ha continuato a chiedere la squalifica di Lino.

Silvia Toffanin ha annunciato che nella prima puntata di lunedì 16 settembre 2024 il futuro di Lino verrà deciso in diretta. Pare infatti che Mediaset abbia capito che cosa fare con tutta questa situazione e nelle ultime ore sarebbero stati rivelati ulteriori dettagli.

Qui di seguito infatti possiamo vedere una segnalazione arrivata a Deianira Marzano su Instagram da parte di un suo follower. Viene affermato che le sorti di Lino Giuliano dovrebbero venire decise dal pubblico a casa tramite un televoto flash:

“Dicono che Lino potrebbe essere messo al televoto e a decidere sarà la gente. Tu che ne pensi? Almeno questa è la voce che circola tra persone che lo conoscono e gli amici”.

Al momento non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto ciò perché si tratta solo di voci di corridoio che non trovano ancora alcuna conferma. Per scoprire che cosa accadrà a Lino, infatti, dovremo attendere la diretta di lunedì 16 settembre 2024 e il responso, se tutto ciò si rivelasse realtà, potrebbe arrivare in tarda serata. Vi terremo aggiornati.