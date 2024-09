Dopo la fine della scorsa edizione di Temptation Island, Vittoria ha deciso di iniziare una frequentazione con il single Simone. Tuttavia sembrerebbe che di recente i due si siano già lasciati.

Vittoria di Temptation Island è di nuovo single?

Protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island sono stati Vittoria Bricarello e Alex Petri, fidanzati da 1 anno e 9 mesi. Come in molti ricorderanno, il viaggio nei sentimenti della coppia ha appassionato tutto il pubblico e non sono mancati inaspettati colpi di scena che hanno fatto discutere il web. A un tratto infatti proprio Vittoria si è pericolosamente avvicinata al single Simone Dell’Agnello e tra i due è nato un feeling speciale. Giunta al falò di confronto finale, la Bricarello ha deciso di mettere un punto alla relazione con Petri e ha così lasciato il reality show proprio in compagnia del tentatore.

LEGGI ANCHE: Silvio ne combina un’altra! Il cane di Fedez viene lasciato solo a casa e mangia tutti i vinili del rapper (VIDEO)

I due a quel punto hanno dato il via a una frequentazione e per diverse settimane si sono mostrati sui social complici e affiatati. In rete nel mentre sono emerse diverse segnalazioni su Simone, che è stato addirittura accusato di aver tradito Vittoria. Quest’ultima tuttavia non ha mai dato adito ai pettegolezzi ed è andata avanti per la sua strada. In queste ore però qualcosa ha fatto preoccupare i fan della coppia.

Come i più attenti hanno notato, Vittoria e Simone hanno smesso di seguirsi su Instagram e a quel punto in rete si è parlato di una presunta rottura. Attualmente però i due ex volti di Temptation Island non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione e a oggi dunque non sappiamo cosa stia accadendo tra loro.

Di certo però nelle ore a venire Vittoria e Simone potrebbero rompere per la prima volta il silenzio e i fan attendono con ansia di saperne di più in merito.