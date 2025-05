Al Pura Vida di Forte dei Marmi, situato proprio nella piazzetta del fortino, la stagione è iniziata a Pasqua, ma la prima serata di gala è fissata per il 24 maggio e Novella 2000 ci sarà, perché è la prima grande festa della Versilia.

Una data importante?

«È il mio compleanno», ci svela Manuel Botti, creatore del Pura Vida, un gigante buono e di talento, innamoratissimo della moglie Chiara, che lavora con lui e gli ha dato una bambina, Bianca Rosy, che è al centro della loro vita. «E al Pura Vida ripartiamo con una stagione che non vuole deludere la nostra clientela abituata ormai a serate più che divertenti tra ottimo cibo e tanta musica dal vivo», continua Botti. «Quest’anno abbiamo un cast artistico di prim’ordine, e come sempre con un capitano artistico di talento. Parlo di Pago, che dopo le bellissime esperienze di Rai 1 con Patty Pravo di quest’inverno, ha ripreso tanta popolarità, ma l’ha sempre avuta».

Ma Pago non sarà solo: Botti ha voluto Andrea Cardillo, un live performer di prima grandezza, scoperto da Maria De Filippi ad Amici, e che con il suo “Ma dai” ha avuto un disco d’oro, prodotto da Caterina Caselli, Maurizio Costanzo (che l’ha voluto spesso con lui anche in TV) e Mario Lavezzi.

Di Cardillo si ricorda anche la collaborazione con Franco Califano per il suo ultimo album.

A Pago e Cardillo si aggiungono anche:

Matteo Lotti , cantante che ha partecipato a The Voice e si è esibito anche al Parlamento europeo.

Antonio Viceversa, da vent'anni con Nicola Savino a Radio Deejay, che si accende quando c'è show, luci e spettacolo.

Tanta musica è condita da una cucina che non accetta critiche.

La cena si fa spettacolo, uno show che dura con successo da otto anni consecutivi e che vede tra gli ospiti artisti, calciatori, giornalisti, anche politici come Matteo Salvini, presenza ricorrente, che quando si tratta di cantare in compagnia non si tira mai indietro.