Quale ship di Amici 24 ti rappresenta? Scoprilo con il nostro QUIZ

Anche quest’anno ad Amici 24 si sono create delle ship, ma quale ti rappresenta di più? Scoprilo con il nostro quiz!

FAI IL QUIZ: ⁠Rispondi alle domande e ti diremo chi vincerà Amici 24

Amici 24, quale ship ti rappresenta?

Nella scuola di Amici 24 gli allievi fanno sempre chiacchierare non solo per il loro percorso artistico, alcuni anche per l’amore!

Quale ship nata in questa edizione ti rappresenta? Prova a fare il nostro quiz e scopri il risultato finale, poi sfida i tuoi amici a fare lo stesso.