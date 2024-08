La pugile algerina è riuscita ad accedere all’ultimo step della sua disciplina e adesso tutti si domandano quando combatte la finale di pugilato Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024. La risposta e tutte le news su data e orario ve le forniamo noi!

Quando combatte Imane Khelif alle Olimpiadi 2024?

La strada per la pugile algerina non è stata affatto facile nel corso di questi giochi olimpici. Di lei tutto il mondo a parlato per la fake news che l’ha travolta, ovvero nel momento in cui è stata definita (erroneamente) una persona transessuale.

Adesso sappiamo la verità e dopo aver vinto a tavolino lo scontro con l’italiana Angela Carini si è guadagnata un posto nell’ultimo step della sua disciplina. Ma quando combatte la finale di pugilato Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024?

La data del prossimo incontro di Imane Khelif è fissata per venerdì 9 agosto 2024. L’orario invece sarà quello delle 22:50. In questo caso dovrà scontrarsi contro la cinese Liu Yang all’interno della categoria -66kg.

Chi ha battuto e sconfitto fino ad ora la Khelif? In precedenza, nella quarti di finale ha messo al tappeto Luca Anna Hamori, mentre in semifinale ha surclassato la tailandese Janjaem Suwannapheng.

Passiamo, ora, a dove vedere in streaming la finale di boxe che combatte Imane Khelif alle Olimpiadi 2024.

Dove vedere in streaming la finale con Imane

Adesso che sappiamo quando combatte la finale di pugilato Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 possiamo passare a dove vedere in streaming in match.

Intanto cominciato con il dire che la diretta della finale potrà essere vista su Rai 2 in chiaro oppure su Sky ed Eurosport.

Per quanto riguarda lo streaming, invece, si dovrà ricorrere al proprio abbonamento alle piattaforme NOW, Discovery+, Amazon Prime e DAZN. La Rai, però, offre l’opportunità di accedere a RaiPlay in maniera del tutto gratuita. Vi basterà infatti inserire una password e una mail valida per aver a disposizione tutte le dirette e i prodotti che offre il servizio.