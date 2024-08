In queste ore sul web è diventata virale una proposta di matrimonio che un’atleta francese ha fatto al proprio compagno dopo aver battuto un record alle Olimpiadi 2024.

Proposta di matrimonio alle Olimpiadi 2024

Queste Olimpiadi di Parigi nel 2024 stanno facendo emozionare tutti per un motivo o per un altro. Solo ieri gli spettatori erano rimasti senza fiato nel vedere una balena spuntare durante le semifinali di surf femminile, mentre oggi hanno potuto assistere a una romantica proposta di matrimonio.

L’atleta francese Alice Finot è arrivata quarta nei 3000 siepi, ma pur non vincendo alcuna medaglia ha stabilito un nuovo record europeo nella specialità. Ha corso infatti sotto i 9 minuti battendo il primato stabilito nel 2008 dalla russa Gulnara Samitova Galkina.

Proposte di matrimonio in ogni dove 🥹

Un primato che, come possiamo vedere dal video qui sopra, l’ha portata alla decisione di chiedere la mano al proprio fidanzato. Nel corso di un’intervista ha spiegato che ha voluto prendere in mano la situazione ripromettendosi che se avesse corso, appunto, sotto i 9 minuti gli avrebbe fatto la proposta di matrimonio:

“Perché mi sono inginocchiata? È perché ho fatto la proposta al mio compagno. Mi sono detta che se avessi corso sotto i 9 lo avrei fatto′. Questo è il mio numero fortunato, stiamo insieme da 9 anni… Non mi piace fare le cose come tutti gli altri.

Lui non l’aveva ancora fatto, ho pensato che forse spettava a me farlo. Gli ho dato una spilla con cui avevo corso, con la scritta ‘L’amore è a Parigi’. Volevo che mi desse quella forza per correre sotto i 9 minuti”.

Sicuramente un gesto che ha fatto il giro del web e ha raccolto il favore del pubblico in tutto il mondo. Tanti i commenti positivi che sono stati scritti ripubblicando il video su tutti i social.